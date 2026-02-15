Росія тероризує Україну "Шахедами": вибухи чути на Запоріжжі, де ще є загроза

Ударні російські дрони звечора 15 лютого знову атакують Україну. Областями шириться повітряна тривога, а подекуди вже пролунали вибухи.

Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу по населених пунктах інформують Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять ворожі дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті