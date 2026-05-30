Руйнування й пожежі після масованого обстрілу: ворог атакував Шостку

Уночі 30 травня російські війська били по Шостці Сумської області. Унаслідок масованої атаки у місті фіксували пошкодження цивільної інфраструктури й займання пожеж.

Детальніше про наслідки обстрілу розповіли представники місцевої влади та ДСНС.

Що відомо про удар по Шостці?

Як зауважив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, під час масованої атаки частину дронів вдалося знешкодити завдяки роботі сил ППО.

Проте, на жаль, подекуди сталися влучання. Попередньо обійшлося без постраждалих. За даними рятувальників, пошкоджено житлові й нежитлові будівлі, адмінбудівлі й транспорт.

Пожежі виникли одночасно на кількох локаціях. Через загрозу повторних ударів БпЛА фахівці ДСНС були змушені призупиняти роботу й ховатися в укриття.

Наслідки російської атаки в Шостці: дивіться фото

Зазначимо, що вранці 30 травня під обстрілом окупантів перебувало й Запоріжжя. На жаль, через атаку на промислову зону загинув один чоловік, відомо також про одного пораненого. Вибух прогримів і у Рівному.

Загалом же, російські війська вночі здійснили комбіновану атаку, використавши балістичну ракету "Іскандер-М", шість Х-101 і близько 290 дронів різних типів. Українська ППО збила або подавила 284 цілі.