Дрони летіли на НПЗ: вночі російську Сизрань атакували БпЛА
- Вночі 22 квітня в Сизрані пролунали вибухи, місцеві жителі та влада повідомили про атаку безпілотників.
- Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що в Сизрані нібито обвалився під'їзд багатоквартирного будинку.
Ніч проти 22 квітня виявилася "тривожною" для російської Сизрані: там пролунали вибухи, а місцеві жителі скаржилися на атаку безпілотників.
Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Читайте також "Бунти" та невдоволення серед населення: навіть пропагандисти критикують Кремль
Що відомо про наліт дронів на Сизрань?
Перші вибухи в Сизрані, що в Самарській області, пролунали близько третьої години ночі. Тоді ж у місцевому аеропорту запровадили план "Килим".
Місцева мешканка зафіксувала на відео проліт невідомих безпілотників над житловими будинками – на записі також чути роботу російської "пе-ве-о".
OSINT-аналіз телеграм-каналу Astra підтвердив, що це відео було зняте з проспекту "50 років Жовтня" у Сизрані: у кадр потрапив будинок на вулиці Зоряній, 50.
Аналітики додали, що місцевий нафтопереробний завод розташований за три кілометри від визначеної геолокації.
Довідка. Щорічний об'єм перероблювання Сизранського НПЗ складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти. Це підприємство також є частиною енергетичного тилу Росії та залучений у забезпеченні збройних сил агресора. Однак минулого року переробка нафти на Сизранському заводі була значно нижчою за проєктну потужність і становила близько 90 000 барелів на добу.
Атаку також підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. За його словами, в Сизрані нібито обвалився під'їзд багатоквартирного будинку.
Місцеві ЗМІ також опублікували фото наслідків роботи російської "пе-ве-о": самі росіяни зазначають, що йдеться про результат застосування засобів РЕБ.
Нагадаємо, в грудні 2025 року Сизранський НПЗ фактично зупинив переробку нафти після того, як був пошкоджений унаслідок атаки українського дрона. На цьому ураження не припинилися: 18 квітня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив, що дрони знову атакували підприємство.
Удари по НПЗ продовжуються: останні новини
У ніч на 20 квітня українські дрони вгатили по НПЗ в Туапсе: атака на нафтопереробний завод відбулась, коли пожежу після попередньої ще не загасили. Відомо, що внаслідок удару було влучання у резервуарний парк, що спричинило пожежу на території об'єкта.
Після удару місцеві мешканці стали скаржитися на погіршення погодних умов. Вони розповідали, що з неба падає нафтовий дощ.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що раніше складно було навіть уявити такі результати. За його словами, в 2026 році протягом березня та квітня кількість застосувань українських дронів перевищувала російські.