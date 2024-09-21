Вплине на російські сили на Курщині: британська розвідка оцінила наслідки удару по Торопці

Удар по російському складу боєприпасів у Тверській області, що стався в ніч на 18 вересня, матиме серйозні наслідки для російських сил. Зокрема, це вплине на ситуацію в Курській області.

Склад у Торопці міг містити понад 30 тисяч тонн боєприпасів, і був одним із найбільших у Росії. Про це мовиться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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Які наслідки удару по складу в Торопці

У огляді зазначається, що в ніч на 18 вересня був уражений один із найбільших російських складів боєприпасів, розташований у Торопці, приблизно за 500 кілометрів від України, де зберігалося понад 30 тисяч тонн снарядів.

Британська розвідка вважає, що удар став можливим через неналежне зберігання боєприпасів, які залишалися вразливими для ударів дронів, попри модернізацію складу в 2018 році після попередніх інцидентів з детонацією.

В огляді зауважили, що внаслідок удару було викликано "ланцюгову реакцію каскадних детонацій в системі бункерів, що призвело до величезних втрат боєприпасів".

Російська протиповітряна оборона продовжує зазнавати труднощів у протидії українським операціям із нанесення далекобійних ударів, попри те, що стверджує, що перехопила понад 50 БпЛА під час цієї атаки,

– підкреслили у розвідці Британії.

В огляді також зазначається, що атака на склад у Торопці буде мати негативний вплив на російські наземні операції, зокрема, в Курській області.