Майже 70 БпЛА атакували Росію: у Смоленській області палає хімзавод "Дорогобуж"
- 25 лютого дрони атакували хімзавод ПАТ "Дорогобуж" у Смоленській області Росії, викликавши пожежу та можливі жертви.
- Міноборони Росії заявило, що їхні сили ППО відбили 69 атак дронів по країні, з них 14 у Смоленській області.
Невідомі дрони 25 лютого атакували хімзавод ПАТ "Дорогобуж" у Смоленській області Росії. Пожежу на підприємстві намагаються загасити досі.
Про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Mash.
Що відомо про вибухи у Росії 25 лютого?
У ніч на 25 лютого промислове підприємство ПАТ "Дорогобуж" у Смоленській області Росії зазнало атаки безпілотників. За попередніми даними, є жертви та постраждалі.
У Міноборони Росії заявили, що сили ППО цієї ночі нібито відбили 69 атак дронів по всій країні, з них 14 БпЛА – у Смоленській області. Пожежники та рятувальні служби досі продовжують роботу на місці інциденту.
Місцеві пабліки нагадують, що ударні безпілотники вже атакували цей завод у грудні 2025 року.
Відомо, що "Дорогобуж" належить до групи "Акрон" і є одним із найбільших виробників хімічної продукції у регіоні. Мовиться про виробництво аміаку та аміачної селітри. Агрегати підприємства були введенні в експлуатацію ще у 1979 – 1984 роках й неодноразово покращені для підвищення потужності заводу.
Дрони атакують ПАТ "Дорогобуж": дивіться відео
Що відомо про нещодавні втрати ворога?
Українські сили нещодавно розтрощили два російських гелікоптера в Орловської області. Мовиться про Мі-8 та Ка-52.
Дрони українських сил 23 лютого уразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно", яка розташована у Татарстані. Очевидці чули щонайменше 6 вибухів. Відомо, що цей об'єкт є ключовим вузлом для подачі сировини до нафтопроводу "Дружба". А також станція "Калейкіно" перекачує нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт.
Також 23 лютого вибухи чули у Воронежі, Саратові та окупованому Криму.
Внаслідок ракетного удару 23 лютого у російському Бєлгороді стався блекаут. Місцеві медіа повідомляють про серйозні ушкодження енергетичної інфраструктури.