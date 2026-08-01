Російський "Шахед" атакував цивільне судно на Миколаївщині

Ворог знову підступно завдав удару по портовій інфраструктурі та цивільному флоту на півдні України. Ворожий безпілотник спричинив руйнування в прибережній зоні, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Що відомо про атаку на цивільне судно?

У суботу зранку, 1 серпня, російські війська атакували ударним безпілотником типу "Шахед" портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок ворожого обстрілу зазнало ураження цивільне судно.

На щастя, російський терор, минувся без постраждалих.

Країна-агресор продовжує системно нищити портову інфраструктуру України та атакували різні судна. Зокрема, увечері 28 липня російські війська атакували в акваторії Чорного моря цивільне судно під прапором Ліберії. Корабель зазнав ураження, однак на його борту не було ні екіпажу, ні вантажу. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, це вже третя атака на це судно за останній час. Після удару на кораблі виникло задимлення.

26 липня поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно GOLDEN LEO, яке Росія атакувала ще 19 липня. Корабель під прапором Гвінеї-Бісау перевозив українську кукурудзу та був уражений трьома російськими ракетами під час виходу з одеського порту. Внаслідок атаки загинули дев'ять членів екіпажу та український лоцман, ще вісьмох людей вдалося врятувати. На момент затоплення екіпажу на борту вже не було.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький повідомляв, що станом на 22 липня захід суден до українських морських портів тимчасово призупинився через безпекову ситуацію. За його словами, це рішення ухвалили судновласники, а не українська держава. Уряд працює над заходами для відновлення стабільної роботи морського коридору.

Зокрема, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна звернулася із запитом та провела термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. За словами Сибіги, Росія ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку, атакуючи морський коридор і цивільне судноплавство.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що Росія цілеспрямовано посилює атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна, щоб зірвати український морський експорт. Він наголосив, що головна мета Росії – залякати судновласників, заблокувати зерновий коридор і завдати удару по світовій продовольчій безпеці, створюючи ризики голоду та тиснучи на Україну.