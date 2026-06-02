У Сумах БпЛА врізався у житлову багатоповерхівку

Під час масованої атаки постраждали серед інших міст України у Суми. Там ворожий дрон врізався у житловий будинок.

Про цей та інші наслідки повідомив представник міської влади Артем Кобзар. Ось яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Сум 2 червня та його наслідки?

Суми потрапили під ворожий обстріл уночі 2 червня під час масованої комбінованої атаки ворога на Україну. Російська армія застосувала БпЛА, балістику та крилаті ракети.

За інформацією міської влади, росіяни завдали ударів по житловому сектору Сум.

Один із безпілотників врізався у багатоповерхівку на рівні 9 поверху. Виникло задимлення, також у будинку вибиті вікна, і звідти госпіталізували літню жінку. Це сталося у Зарічному районі.

Ще один безпілотник влучив у приватний сектор, щонайменше один будинок охопила пожежа, а у сусідніх вибуховою хвилею вибило вікна Тут вже мовиться про Ковпаківський район.

Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

Атака триває, якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку. Під масованим ударом і багато інших міст України, зокрема Київ, Дніпро, Запоріжжя та Харків.