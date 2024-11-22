"Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю, – Артюх

Російські військові в черговий раз ударили по Сумах 22 листопада. Місто атакували "Шахеди" із шрапнеллю.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха в коментарі Суспільному. Він зазначив, що така зброя призначена виключно для знищення людей.

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Чим атакували Суми

Вранці 22 листопада російські "Шахеди" атакували Суми. Було завдано удару по житловому мікрорайону.

Водночас Артюх розповів, що "Шахед", яким атакували Суми, був начинений шрапнеллю.

Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше,

– наголосив очільник ОВА.

Що таке шрапнель Шрапнель – це тип артилерійського боєприпасу, створений для ураження живої сили противника на відкритій місцевості. Шрапнель складається з металевої оболонки, начиненої безліччю металевих кульок або осколків, а також зарядом вибухової речовини.

"Шахед" зі шрапнеллю атакував Суми / Фото Суспільного