Російський дрон вгатив по ТРЦ в центрі Сум: є поранені

Ворожі війська продовжують масовану атаку на Україну. Вдень 3 квітня ударні дрони поцілили в один з торгівельних центрів у центрі Сум.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та очільник ОВА Олег Григоров.

Які деталі атаки на Суми відомі?

Близько 9:05 ворог поцілив безпілотником типу "Молнія" в один з торгівельних центрів у середмісті Сум. Пошкоджено будівлю ТРЦ та скління.

За попередньою інформацією місцевої влади, постраждало двоє людей. Наразі їх госпіталізовано.

Згодом заступник директора ТОВ "Центральний ринок" Фільов у коментарі "Суспільному" зауважив, що кількість осіб, які звернулись за медичною допомогою, зросла до чотирьох людей. У них незначні поранення.

Очільник ОВА додав, що на місці події триває обстеження території, а наслідки та масштаби руйнувань уточнюються.

До слова, це вже друга атака на Суми за 3 квітня. Дещо раніше було зафіксовано два влучання – у Ковпаківському районі та в центральній частині міста. Попередньо пошкоджень зазнали нежитлові приміщення та автомобілі. Загиблих чи поранених, на щастя, немає.

