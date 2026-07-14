Ворог атакував житловий сектор Сум: є постраждалі, серед них – 11-річний хлопчик

Увечері 14 липня російські війська завдали удару по житловому сектору на околиці Сум, попередньо застосувавши касетний боєприпас. Внаслідок атаки щонайменше семеро людей постраждали.

Деталі російського удару розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Що відомо про ворожу атаку на Сумську громаду?

Унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки. Через застосування касетного боєприпасу на вулицях поблизу місця влучання можуть залишатися нерозірвані вибухонебезпечні елементи. Жителів закликали не наближатися до підозрілих предметів і негайно повідомляти про них відповідні служби.

На місці працюють рятувальники, медики, вибухотехніки та інші профільні служби. Триває обстеження території, ліквідація наслідків атаки та знешкодження нерозірваних боєприпасів.

Крім того, цього ж вечора російські безпілотники атакували територію Сумської громади. Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури.

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки зросла до семи. Серед них – 11-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес; медики надали йому допомогу на місці. У важкому стані перебувають 30-річний чоловік і 59-річна жінка. Загалом шістьох постраждалих доставили до лікарень: двоє залишаються на стаціонарному лікуванні, ще двох після огляду перевели на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, під масовану російську атаку також потрапила Одеса. Відомо, що Росія двічі за день атакувала цивільні торговельні судна в Чорному морі. Спочатку внаслідок удару загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще троє моряків зазнали поранень, а ввечері під час атаки на судно під прапором Маршаллових Островів загинули ще двоє людей.

Увечері 14 липня російські війська знову завдали удару по Одесі. Цього разу окупанти застосували ракети. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та територію одного з підприємств, над містом здійнявся густий дим. За попередніми даними, постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці.