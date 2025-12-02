Російські ресурси звинувачують Україну в атаці на танкер біля Туреччини: як відреагували у МЗС
- Російські ресурси звинувачують Україну в атаці на судно Midvolga-2 біля вод Туреччини, але МЗС України це спростовує.
- Маршрут судна з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини виглядає дивним і натякає на можливу інсценізацію з боку Росії, заявив Георгій Тихий.
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці на своє судно Midvolga-2 біля вод Туреччини. У МЗС спростовують це.
Маршрут судна видається вкрай дивним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого у X та Центр протидії дезінформації.
Як Росія бреше про атаку на своє судно біля Туреччини?
У мережі поширюються фейкові повідомлення про "українську атаку" на російське судно Midvolga-2. Його атакували біля берегів Туреччини. В Україні це спростовують.
Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала,
– наголосив Георгій Тихий.
Що відомо про атаку на російське судно біля Туреччини?
Танкер Midvolga атакували поблизу турецького узбережжя. Екіпаж корабля не постраждав. Судно зі справними двигунами продовжило рух у напрямку міста Синоп.
Власником танкера є Середньоволзька судноплавна компанія, а судно побудоване у 2014 році.