Російські ресурси звинувачують Україну в атаці на танкер біля Туреччини: як відреагували у МЗС

Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці на своє судно Midvolga-2 біля вод Туреччини. У МЗС спростовують це.

Маршрут судна видається вкрай дивним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого у X та Центр протидії дезінформації.

Як Росія бреше про атаку на своє судно біля Туреччини?

У мережі поширюються фейкові повідомлення про "українську атаку" на російське судно Midvolga-2. Його атакували біля берегів Туреччини. В Україні це спростовують.

Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, нібито маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала,

– наголосив Георгій Тихий.

Що відомо про атаку на російське судно біля Туреччини?