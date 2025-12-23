Окупанти вдарили по Тернопільській області: сотні тисяч споживачів залишилися без світла
- У Тернопільській області через атаку Росії без електропостачання залишились близько 280 тисяч споживачів.
- Обленерго працює над відновленням електропостачання, критична інфраструктура підключена до генераторів, а в області є 347 пунктів незламності, готових до відкриття.
Через масовану атаку Росії в Україні пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Тернопільській області від електропостачання відключено близько 280 тисяч абонентів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Тернопільської ОВА.
Дивіться також Росія вдарила по Рівненщині: майже 300 тисяч абонентів залишились без світла
Що відому про ситуацію у Тернопільській області?
Об'єкти критичної інфраструктури підключені до генераторів. Обленерго працює над відновленням електропостачання, очікуваний час заживлення головних об’єктів до 4 години.
У разі тривалого відключення органи місцевого самоврядування готові відкрити пункти незламності. В області їх 347, з них 43 працюють на постійній основі в адмінбудівлях та виконавчих органах.
За інформацією Укренерго, через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему в більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Що відомо про масовану атаку на Україну?
Росія завдала масованого удару по Україні, використавши понад 600 дронів та десятки ракет, що спричинило пошкодження критичної інфраструктури.
Внаслідок атаки постраждали енергетичні об’єкти, введено графіки аварійних відключень, є людські жертви, включно з дитиною у Житомирській області.