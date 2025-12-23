Окупанти вдарили по Тернопільській області: сотні тисяч споживачів залишилися без світла

Через масовану атаку Росії в Україні пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Тернопільській області від електропостачання відключено близько 280 тисяч абонентів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Тернопільської ОВА.

Що відому про ситуацію у Тернопільській області?

Об'єкти критичної інфраструктури підключені до генераторів. Обленерго працює над відновленням електропостачання, очікуваний час заживлення головних об’єктів до 4 години.

У разі тривалого відключення органи місцевого самоврядування готові відкрити пункти незламності. В області їх 347, з них 43 працюють на постійній основі в адмінбудівлях та виконавчих органах.

За інформацією Укренерго, через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему в більшості регіонів України наразі застосовані аварійні відключення. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Що відомо про масовану атаку на Україну?