Зуївська ТЕЦ і не тільки: "Птахи Мадяра" уразили 13 енерговузлів на ТОТ

За останні 72 години Сили безпілотних систем атакували на ТОТ 13 енергооб'єктів. Серед них – Зуївська ТЕЦ на Донеччині.

Загалом упродовж 1 липня – 2 серпня було уражено 177 енергетичних цілей на ТОТ. Про це розповів командувач СБС "Мадяр".

Які цілі СБС атакували на ТОТ?

Так, за 31 липня – 2 серпня дронами були атаковані:

енергетична інфраструктура на Зуївській ТЕЦ, місто Зугрес, Донецька область;

електропідстанція ПС 330 кВ "Мирна", Маріуполь;

електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська-220", Маріуполь;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-6", Маріуполь;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-11", Маріуполь;

електропідстанція ПС 110 кВ "Місто-2", Маріуполь;

електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеськ" (повторно), Херсонська область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Тополине", Тополине, Запорізька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Макорти", Бердянськ, Запорізька область;

електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська", Микільське, Запорізька область;

електропідстанція, Бердянськ, Запорізька область;

електропідстанція ПС 150 кВ "Новоолексіївка", Новоолексіївка, Херсонська область;

електропідстанція ПС 150 кВ "Генічеськ", Генічеськ, Херсонська область.

"Мадяр" уточнив, що після атаки у блекауті досі перебувають Зуївська ТЕЦ, 3 електропідстанції у Маріуполі, одна – в Генічеську, дві – в Бердянську.

Нагадаємо, що раніше Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив удар по логістичному комплексу Wildberries у Новосімейкино у Самарській області. Фактично цей центр припинив існувати.