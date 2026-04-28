Туапсе знову потрапило під атаку дронів: гучно у районі порту та НПЗ, спалахнули пожежі

Ударні безпілотники вдарили по російському місту Туапсе проти ночі 28 квітня. Атака на позір успішна – у порту та в районі нафтового об'єкта видніється пожежа.

Про це пишуть російські спільноти у телеграмі, також осінтери показують відео. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Туапсе 28 квітня та її наслідки?

Уночі 28 квітня дрони вкотре вдарили по Туапсе у Краснодарському краї Росії. Вочевидь, цілями були морський термінал і нафтопереробний завод. Місцеві скаржилися у соціальних мережах на десятки вибухів, стрілянину, а потім і помітили масштабну пожежу.

Осінтери, як от Astra, визначили, що внаслідок атаки дійсно загорівся Туапсинський НПЗ. Мовиться, попередньо, про резервуарний парк поруч з установкою ЕЛОУ-АВТ-12. Зауважимо, нафтопереробний завод тут становить єдиний виробничий комплекс із морським терміналом для нафти "Роснєфті".

А це пожежа на НПЗ у Туапсе / Фото місцевих

Офіційно тамтешня влада про наслідки атаки на момент публікації не повідомляла. Додамо, що водночас із Краснодарським краєм вибухи чули в окупованому Криму.

Що передувало цій атаці на Туапсе?

За даними Генштабу, на нафтопереробному заводі у Туапсе знищено 24 резервуари, ще 4 пошкоджено – це під час удару 20 квітня. А перед цим, 16 квітня, була ще одна масштабна атака, що призвела до майже повної зупинки роботи НПЗ – пожежу там гасили кілька діб.

Також звернімо увагу, що вибухи у Туапсе показують небажання чи відсутність змоги у Путіна допомагати регіонам, які він використовує для війни проти України. Про це військовий оглядач Іван Тимочко розповідав 24 Каналу.