Зеленський підтвердив удар по Тюменській області: дрони можуть долати до 3 тисяч кілометрів

Українські далекобійні санкції продовжують ефективно відпрацьовувати по ворожих цілях усе глибше в тилу Росії. Цього разу дрони 20 червня дісталися до Тюменського регіону країни-агресорки.

Атаку підтвердив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Що сказав глава держави про удар по Тюмені?

За його словами, під прицілом опинився об'єкт нафтопереробної інфраструктури, розташований більш ніж за 2000 кілометрів від українського кордону.

Президент зазначив, що були застосовані нові модернізовані FPV-дрони, здатні вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.

Він також подякував інженерам української компанії Fire Point за гідну відповідь на ворожі обстріли.

План українських далекобійних санкцій виконується,

– наголосив Зеленський.

Зазначимо, що губернатор Тюменської області Олександр Моор заявив про нібито відбиття атаки БпЛА на Тюменський НПЗ. Ситуацію він назвав контрольованою.

Де розташована Тюмень: дивіться на карті

Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та значну присутність пожежної техніки поблизу заводу. У регіоні оголошували повітряну небезпеку, а аеропорт Тюмені тимчасово зупиняв роботу, що спричинило затримки рейсів.

Варто зауважити, що до українських атак уже звикли й москвичі. Під ранок 18 червня Сили оборони України атакували Московський нафтопереробний завод, розташований неподалік від МКАД і приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

У мережі з'явилися відео потужного вибуху, після якого частину конструкції резервуара для нафтопродуктів підкинуло в повітря, а на місці спалахнула масштабна пожежа з густим чорним димом.

Українська сторона розглядає такі удари як частину стратегії з ослаблення нафтової галузі країни-агресорки. У Києві наголошують, що подібні атаки демонструють вразливість раніше захищених об'єктів, водночас у Москві офіційно заперечують зміну ситуації на фронті та в повітряному просторі.