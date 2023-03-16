Ізраїль погодив продаж Україні системи захисту від іранських дронів, – Axios

Російські військові продовжують атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Для протистояння їм Ізраїль погодив продаж систем, які допомагають глушити "Шахіди".

Зауважимо, що це дуже хороша новина. Слід розуміти, що вперше з початку повномасштабного вторгнення Ізраїль схвалив ліцензію на експорт оборонної продукції. Вона передбачає продаж Україні зброї.

Читайте також Американці були шоковані: що західні ЗМІ пишуть про перше бойове зіткнення Росії та США

Ізраїль завжди був стриманим

Зауважимо, що Ізраїль не поспішав з наданням Україні військової допомоги. Таким чином країна прагнула уникнути напруги у відносинах з Росією. Крім того, вона не хотіла нашкодити власним інтересам безпеки в Сирії.

Питання ухвалювалося місяць. Зауважимо, що затвердження експортних ліцензій міністром оборони Йоавом Галланом і міністром закордонних справ Елі Коеном відбулося ще у середині лютого. Тоді Ізраїль, за наказом Нетаньяху, переглядав свою політику щодо війни. Але тоді жодних рішень не ухвалювали. Про це згодом Коен повідомив Володимира Зеленського, коли був у Києві з візитом 15 лютого.

Тим часом ізраїльські й українські чиновники кажуть, що ліцензії схвалили для двох компаній з Ізраїлю – Elbit і Rafael. Вони займаються розробкою систем протидії дронам.

Ізраїль презентував систему Україні

Видання цитує українського чиновника, який розповів про нещодавній візит делегації Міністерства оборони України. Під час нього в Ізраїлі продемонстрували роботу систем протидії безпілотникам. Але і на той момент жодної угоди ще не підписали.

На що здатні ці системи

Вони використовують засоби радіоелектронної боротьби. З їхньою допомогою вдається глушити та збивати ворожі безпілотники. Радіус дії таких установок близько 25 миль (40 кілометрів). Їх можуть розміщуватися поблизу електростанцій або інших критично важливих об'єктів, по яких росіяни запускають "Шахіди".

Ці установки для України важливі, але не критично. Адже наявним у нашій державі установкам вдається збивати 75 – 90% дронів, які випускає ворог. З іншого боку, можна буде заощадити ракети для систем ППО, які потрібні для знищення крилатих ракет, якими також атакують росіяни.

Що нам дійсно потрібно, так це система захисту від балістичних ракет,

– наголосив журналістам чиновник.

Зауважимо, що під час минулого масованого ракетного удару росіяни використали 6 ракет "Кинджал". Їх наявні в Україні системи ППО не можуть збивати. І нашій державі гостро необхідне оснащення, яке дозволяло б це виправити. Особливо на тлі того, що Росія може отримати балістичні ракети від Ірану, про які говорять ось уже який місяць.