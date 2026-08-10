Росія продовжує атаку по Україні: куди летять "Шахеди" та чи є загроза балістики
Звечора 9 серпня російські війська продовжують завдавати ударів по Україні, зокрема ударними БпЛА. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про напрямок руху ворожих повітряних цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де лунають вибухи та які наслідки ударів по українських містах, передає 24 Канал.
Куди летять "Шахеди" та інші цілі?
Повітряна тривога лунає у низці областей: дивіться карту
Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район Одещини. БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний. БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний. БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район). БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Ізмаїльський район). БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня. БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Знову загроза застосування балістичного озброєння з півночі! БпЛА повз Малу Данилівку на Харківщині, курс південний. БпЛА у напрямку Сум з півночі. БпЛА курсом на Чернігів з півночі. БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс північно-західний. БпЛА на півночі від Чернігова, курс західний, південно-західний. Чернігівщина: БпЛА на північному сході від Чернігова, курс - південно-західний, БпЛА повз Лосинівку у напрямку Київщини. Харківщина: БпЛА у напрямку Вільшан, Дергачів, БпЛА на заході від Старого Салтова. Сумщина: БпЛА на сході від Сум, курс південний, південно-західний. БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс північно-західний. Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Юріївку південно-західним курсом. БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу. БпЛА курсом на Павлоград з півночі. БпЛА на Чернігівщині на чи повз Парафіївку південно-західним курсом. БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА у напрямку Сум з півночі, у напрямку Запоріжжя з південного сходу. Київщина: БпЛА у напрямку Переяслава. Чернігівщина: БпЛА на північному заході від Ніжина, курс західний. Сумщина: БпЛА на півночі від Липової Долини, курс змінний. Київщина: БпЛА на південному сході від Яготина, курс південно-західний. БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Полтавщина: БпЛА в районі Чорнухи, Пирятин, Лубни та повз Оржицю у напрямку Кременчуцького водосховища (Черкащина). Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Тривога у Києві. БпЛА у напрямку Запоріжжя. Полтавщина: БпЛА на заході від Миргорода, курс південний, і БпЛА у напрямку Чорнух, Пирятина з північного сходу. Харківщина: реактивний БпЛА повз Печеніги південно-західним курсом. БпЛА у напрямку Сум з півночі. БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з північного сходу. Запорізька область: БпЛА на півночі від Вільнянська у напрямку Славгорода (Дніпропетровщина). Чернігівщина: БпЛА повз Бахмач у південно-західному напрямку (Ічня). КАБи на Запорізьку область! БпЛА на південному заході Сумщини на Полтавщину (Чорнухи/Лохвиця). БпЛА на Полтавщині на/повз Котельву, Опішню, Диканьку у південному напрямку (Полтава/Решетилівка). КАБи на межу Запорізької і Дніпропетровської областей. БпЛА курсом на Харків з північного заходу. Полтавщина: БпЛА у напрямку Пирятина. Сумщина: БпЛА у напрямку Сум з північного сходу. КАБи на Донеччину/схід Дніпропетровщини! КАБи на південний схід Дніпропетровщини! Реактивні БпЛА у напрямку Чугуєва/Новопокровки на Харківщині з півночі. БпЛА курсом на Харків з північного заходу. КАБи на Запорізьку область! БпЛА курсом на Харків з півночі. БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курс західний. БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку. Ракета на Харківщині, курсом на Мерефу. Ракета курсом на Затоку! КАБи на північ Харківщини. "Бандероль" курсом на Татарбунари. БпЛА курсом на Суми з півночі. Баражуючий боєприпас "Бандероль" курсом на Затоку. БпЛА курсом на Кременчук! Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Кароліно-Бугаз. Цілі в акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ/Овідіополь. БпЛА курсом на Харків з півночі. Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря! КАБи на Сумщину. БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.
Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район Одещини.
БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний.
БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.
БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район).
БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Ізмаїльський район).
БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Знову загроза застосування балістичного озброєння з півночі!
БпЛА повз Малу Данилівку на Харківщині, курс південний.
БпЛА у напрямку Сум з півночі.
БпЛА курсом на Чернігів з півночі.
БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс північно-західний.
БпЛА на півночі від Чернігова, курс західний, південно-західний.
Чернігівщина: БпЛА на північному сході від Чернігова, курс - південно-західний, БпЛА повз Лосинівку у напрямку Київщини.
Харківщина: БпЛА у напрямку Вільшан, Дергачів, БпЛА на заході від Старого Салтова.
Сумщина: БпЛА на сході від Сум, курс південний, південно-західний.
БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс північно-західний.
Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Юріївку південно-західним курсом.
БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу.
БпЛА курсом на Павлоград з півночі.
БпЛА на Чернігівщині на чи повз Парафіївку південно-західним курсом.
БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня.
БпЛА у напрямку Сум з півночі, у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Київщина: БпЛА у напрямку Переяслава.
Чернігівщина: БпЛА на північному заході від Ніжина, курс західний.
Сумщина: БпЛА на півночі від Липової Долини, курс змінний.
Київщина: БпЛА на південному сході від Яготина, курс південно-західний.
БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Полтавщина: БпЛА в районі Чорнухи, Пирятин, Лубни та повз Оржицю у напрямку Кременчуцького водосховища (Черкащина).
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Тривога у Києві.
БпЛА у напрямку Запоріжжя.
Полтавщина: БпЛА на заході від Миргорода, курс південний, і БпЛА у напрямку Чорнух, Пирятина з північного сходу.
Харківщина: реактивний БпЛА повз Печеніги південно-західним курсом.
БпЛА у напрямку Сум з півночі.
БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з північного сходу.
Запорізька область: БпЛА на півночі від Вільнянська у напрямку Славгорода (Дніпропетровщина).
Чернігівщина: БпЛА повз Бахмач у південно-західному напрямку (Ічня).
КАБи на Запорізьку область!
БпЛА на південному заході Сумщини на Полтавщину (Чорнухи/Лохвиця).
БпЛА на Полтавщині на/повз Котельву, Опішню, Диканьку у південному напрямку (Полтава/Решетилівка).
КАБи на межу Запорізької і Дніпропетровської областей.
БпЛА курсом на Харків з північного заходу.
Полтавщина: БпЛА у напрямку Пирятина.
Сумщина:
БпЛА у напрямку Сум з північного сходу.
КАБи на Донеччину/схід Дніпропетровщини!
КАБи на південний схід Дніпропетровщини!
Реактивні БпЛА у напрямку Чугуєва/Новопокровки на Харківщині з півночі.
БпЛА курсом на Харків з північного заходу.
КАБи на Запорізьку область!
БпЛА курсом на Харків з півночі.
БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курс західний.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.
Ракета на Харківщині, курсом на Мерефу.
Ракета курсом на Затоку!
КАБи на північ Харківщини.
"Бандероль" курсом на Татарбунари.
БпЛА курсом на Суми з півночі.
Баражуючий боєприпас "Бандероль" курсом на Затоку.
БпЛА курсом на Кременчук!
Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Кароліно-Бугаз.
Цілі в акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ/Овідіополь.
БпЛА курсом на Харків з півночі.
Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря!
КАБи на Сумщину.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.