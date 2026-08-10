Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія продовжує атаку по Україні: куди летять "Шахеди" та чи є загроза балістики
10 серпня, 03:40
23

Росія продовжує атаку по Україні: куди летять "Шахеди" та чи є загроза балістики

Дарія Черниш

Звечора 9 серпня російські війська продовжують завдавати ударів по Україні, зокрема ударними БпЛА. Через загрозу обстрілу у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про напрямок руху ворожих повітряних цілей повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Де лунають вибухи та які наслідки ударів по українських містах, передає 24 Канал.

Куди летять "Шахеди" та інші цілі?

Повітряна тривога лунає у низці областей: дивіться карту

 

05:57, 10 серпня

Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район Одещини.

05:32, 10 серпня

БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.

04:40, 10 серпня

БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину (Вишгородський район).

04:29, 10 серпня

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Ізмаїльський район).

04:17, 10 серпня

БпЛА курсом на Запоріжжя з півдня.

БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний.

03:58, 10 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

03:38, 10 серпня

Знову загроза застосування балістичного озброєння з півночі!

03:13, 10 серпня

БпЛА повз Малу Данилівку на Харківщині, курс південний.

03:04, 10 серпня

БпЛА у напрямку Сум з півночі.

03:00, 10 серпня

БпЛА курсом на Чернігів з півночі.

02:55, 10 серпня

БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс північно-західний. 

БпЛА на півночі від Чернігова, курс західний, південно-західний.

02:54, 10 серпня

КАБи атакували Суми, пролунали вибухи.
02:25, 10 серпня

Чернігівщина: БпЛА на північному сході від Чернігова, курс - південно-західний, БпЛА повз Лосинівку у напрямку Київщини.

Харківщина: БпЛА у напрямку Вільшан, Дергачів, БпЛА на заході від Старого Салтова.

Сумщина: БпЛА на сході від Сум, курс південний, південно-західний.

БпЛА на півдні від Запоріжжя, курс північно-західний.

02:04, 10 серпня

Дніпропетровщина: реактивний БпЛА на Юріївку південно-західним курсом. 

БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу. 

БпЛА курсом на Павлоград з півночі.

01:54, 10 серпня

БпЛА на Чернігівщині на чи повз Парафіївку південно-західним курсом.

БпЛА у напрямку Запоріжжя з півдня.

01:20, 10 серпня

БпЛА у напрямку Сум з півночі, у напрямку Запоріжжя з південного сходу. 

Київщина: БпЛА у напрямку Переяслава. 

Чернігівщина: БпЛА на північному заході від Ніжина, курс західний.

01:00, 10 серпня

Сумщина: БпЛА на півночі від Липової Долини, курс змінний. 

Київщина: БпЛА на південному сході від Яготина, курс південно-західний. 

БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

00:40, 10 серпня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння. 

Полтавщина: БпЛА в районі Чорнухи, Пирятин, Лубни та повз Оржицю у напрямку Кременчуцького водосховища (Черкащина).

00:17, 10 серпня

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Тривога у Києві.

00:11, 10 серпня

БпЛА у напрямку Запоріжжя. 

Полтавщина: БпЛА на заході від Миргорода, курс південний, і БпЛА у напрямку Чорнух, Пирятина з північного сходу.

23:50, 09 серпня

Харківщина: реактивний БпЛА повз Печеніги південно-західним курсом.

23:50, 09 серпня

БпЛА у напрямку Сум з півночі.

23:44, 09 серпня

БпЛА в напрямку Харкова/Малої Данилівки з північного сходу.

23:33, 09 серпня

Запорізька область: БпЛА на півночі від Вільнянська у напрямку Славгорода (Дніпропетровщина).

23:30, 09 серпня

Чернігівщина: БпЛА повз Бахмач у південно-західному напрямку (Ічня).

23:28, 09 серпня

КАБи на Запорізьку область!

23:27, 09 серпня

БпЛА на південному заході Сумщини на Полтавщину (Чорнухи/Лохвиця).

23:21, 09 серпня

БпЛА на Полтавщині на/повз Котельву, Опішню, Диканьку у південному напрямку (Полтава/Решетилівка).

23:07, 09 серпня

КАБи на межу Запорізької і Дніпропетровської областей.

22:58, 09 серпня

БпЛА курсом на Харків з північного заходу.

22:57, 09 серпня

Полтавщина: БпЛА у напрямку Пирятина.

22:56, 09 серпня

  • Декілька груп БпЛА з півдня Сумщини у напрямку Полтавщини (Котельва) та Харківщини (Краснокутськ),
  • Реактивні БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину (Сергіїівка/Затока).
22:43, 09 серпня

Сумщина:

  • БпЛА повз Боромлю у західному напрямку,
  • БпЛА у напрямку Сум зі сходу.
22:32, 09 серпня

БпЛА у напрямку Сум з північного сходу.

22:22, 09 серпня

КАБи на Донеччину/схід Дніпропетровщини!

22:20, 09 серпня

КАБи на південний схід Дніпропетровщини!

22:16, 09 серпня

Реактивні БпЛА у напрямку Чугуєва/Новопокровки на Харківщині з півночі.

22:14, 09 серпня

БпЛА курсом на Харків з північного заходу.

21:42, 09 серпня

  • Реактивні БпЛА повз Чугуїв на Харківщині, курс південний,
  • БпЛА повз Цвіткове/Смілу на Черкащині, курс західний.
21:36, 09 серпня

КАБи на Запорізьку область!

21:29, 09 серпня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

21:16, 09 серпня

БпЛА повз Чигирин на Черкащині, курс західний.

21:15, 09 серпня

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.

21:11, 09 серпня

Ракета на Харківщині, курсом на Мерефу.

21:07, 09 серпня

Ракета курсом на Затоку!

20:52, 09 серпня

КАБи на північ Харківщини.

20:50, 09 серпня

"Бандероль" курсом на Татарбунари.

20:48, 09 серпня

БпЛА курсом на Суми з півночі.

20:46, 09 серпня

Баражуючий боєприпас "Бандероль" курсом на Затоку.

20:45, 09 серпня

БпЛА курсом на Кременчук!

20:44, 09 серпня

Баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Кароліно-Бугаз.

20:41, 09 серпня

Цілі в акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ/Овідіополь.

20:36, 09 серпня

БпЛА курсом на Харків з півночі.

20:32, 09 серпня

Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Чорного моря!

20:31, 09 серпня

КАБи на Сумщину.

20:09, 09 серпня

БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Затоку.

Пов'язані теми:

Новини України
Війна Росії з Україною
Повітряна тривога