24 Канал Новини України Росія тероризує Україну дронами: в яких регіонах атакують ворожі БпЛА
15 жовтня, 21:57
Росія тероризує Україну дронами: в яких регіонах атакують ворожі БпЛА

Анастасія Безейко, Тимур Єремьянц

Увечері в середу, 15 жовтня, російські загарбники почали черговий обстріл України. Ворожі безпілотники зафіксували в деяких регіонах України та оголосили повітряну тривогу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про ворожий обстріл?

21:05, 15 жовтня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворожих БпЛА.

21:05, 15 жовтня

Відбій загрози балістичного озброєння.

20:45, 15 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу.

20:39, 15 жовтня

  • Групи ворожих ударних БпЛА на півдні Харківщини, курс західний;
  • Ворожий БпЛА наближається до Харкова з південного сходу;
  • Ворожі БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південний.