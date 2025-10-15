Росія тероризує Україну дронами: в яких регіонах атакують ворожі БпЛА
Увечері в середу, 15 жовтня, російські загарбники почали черговий обстріл України. Ворожі безпілотники зафіксували в деяких регіонах України та оголосили повітряну тривогу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про ворожий обстріл?
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на мапі
Дніпропетровська область – загроза застосування ворожих БпЛА. Відбій загрози балістичного озброєння. Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу.
