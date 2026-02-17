Укр Рус
17 лютого, 21:57
2

Групи ворожих "Шахедів" атакують Україну: які області під загрозою ударів

Дарія Черниш

Після масованого обстрілу 17 лютого Росія знову запускає по Україні ударні безпілотники. Подекуди вже оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили ЗСУ інформують рух ворожих цілей.

Куди прямують повітряні російські цілі та де є загроза обстрілу, передає 24 Канал.

Де летять ворожі дрони?

У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті

 

21:37, 17 лютого

Сумщина, БпЛА через населений пункт Липова Долина, курсом на Полтавщину.

21:30, 17 лютого

  • БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний,
  • на півночі Сумщини, курс південний,
  • повз Новомиколаївку на Запоріжжі, курс північний.

Також ПС ЗСУ зафіксували активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.