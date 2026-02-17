Групи ворожих "Шахедів" атакують Україну: які області під загрозою ударів
Після масованого обстрілу 17 лютого Росія знову запускає по Україні ударні безпілотники. Подекуди вже оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили ЗСУ інформують рух ворожих цілей.
Куди прямують повітряні російські цілі та де є загроза обстрілу, передає 24 Канал.
Де летять ворожі дрони?
У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті
Сумщина, БпЛА через населений пункт Липова Долина, курсом на Полтавщину. Також ПС ЗСУ зафіксували активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.
Також ПС ЗСУ зафіксували активність ворожих розвідувальних БпЛА на півночі Харківщини.