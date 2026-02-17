Групи ворожих "Шахедів" атакують Україну: які області під загрозою ударів

Після масованого обстрілу 17 лютого Росія знову запускає по Україні ударні безпілотники. Подекуди вже оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили ЗСУ інформують рух ворожих цілей.

Куди прямують повітряні російські цілі та де є загроза обстрілу, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна готова утриматись від ударів, питання лише до Росії, – Зеленський

Де летять ворожі дрони?

У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті