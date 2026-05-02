Російський дрон залетів до Румунії: там піднімали винищувачі

Уночі 2 травня під час атаки Росії на Україну один з ворожих дронів порушив повітряний простір Румунії. БпЛА ненадовго вторгся у районі Кілії.

Про це пише Digi24 з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Дивіться також Росія вночі тероризувала Україну дронами, є загроза балістики: тривога дійшла до Києва

Які наслідки порушення повітряного простору Румунії?

Міністерство повідомило, що Росія знову атакувала інфраструктуру України поблизу річкового кордону з Румунією.

Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла (Україна),

– уточнили у відомстві.

На тлі загрози близько 02:00 з авіабази у Фетеші підняли два винищувачі F-16 бойової служби повітряної поліції.

Головне управління з надзвичайних ситуацій навіть попереджало населення про загрозу на півночі повіту Тулча через RO-Alert.

Румунське Міноборони додало, що радари зафіксували короткочасне порушення повітряного простору дроном в районі Кілії, що рухався на Ізмаїл. Водночас на українському березі Дунаю лунали численні вибухи.

"Міністерство оборони в режимі реального часу інформує союзні структури про ситуації, що виникли внаслідок атак, перебуваючи з ними в постійному контакті", – йдеться в повідомленні.

Наслідки ударів по Україні

Вибухи вночі та зранку 2 травня лунали у кількох областях України. Так, під численними ударами був Харків. В одному з районів фіксують пошкодження житлових будинків після влучання БпЛА. Також відомо про постраждалого.

Російські дрони атакували й портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок цього пошкоджень зазнали склад та прибудови. Локальні пожежі ліквідовано.