Ворог бив "Шахедами" по Одещині: пошкоджено критичну інфраструктуру

Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом уночі 9 квітня опинилася Одеська область.

Внаслідок цього у регіоні є пошкодження. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Які наслідки ворожої атаки?

Керівник ОВА констатував, що цієї ночі противник вкотре атакував Одеську область ударними безпілотниками. Через ворожий удар у регіоні фіксують наслідки. Наразі на місці тривають роботи з усунення пошкоджень.

Є пошкодження на території обʼєкту критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих,

– написав він.

Станом на момент публікації інформація про загиблих також не надходила. Додаткової інформації стосовно російської атаки та наслідків удару місцева влада наразі не вказує, вочевидь більше деталей нададуть згодом.

