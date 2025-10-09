У Києві та низці регіонів повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"
Увечері 9 жовтня російські окупанти почали обстріл України безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили в низці українських регіонів.
Прямуйте в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога! 24 Канал із посиланням на Повітряні сили розповідає, де рухалися ворожі цілі.
Дивіться також Work and Travel по-російськи: як іноземок вербують для виготовлення "Шахедів" – розслідування
Що відомо про повітряну тривогу?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
БпЛА в напрямку Сум з північного сходу. Група БпЛА на Херсонщину з тимчасово окупованих територій. БпЛА курсом на Київ з півночі. БпЛА з Чернігівщини в напрямку Вишгорода та Димера (Київщина); БпЛА з півночі Київщини – на Житомирщину; Нові групи на півночі Сумщини, курс - південний, та на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний; БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південно-західний БпЛА на півночі та заході Сумщини в напрямку Чернігівщини, на півдні – на північ Полтавщини. БпЛА на Харківщині в напрямку Змієва з півдня. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. БпЛА в напрямку Харкова зі сходу. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний. БпЛА на Харківщині в напрямку населеного пункту Балаклія та Берестин. Загроза застосування балістичного озброєння з півдня. БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний. КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня. КАБ повз західні околиці міста Запоріжжя курсом на північ. БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.
БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.
Група БпЛА на Херсонщину з тимчасово окупованих територій.
БпЛА курсом на Київ з півночі.
БпЛА з Чернігівщини в напрямку Вишгорода та Димера (Київщина);
БпЛА з півночі Київщини – на Житомирщину;
Нові групи на півночі Сумщини, курс - південний, та на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний;
БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південно-західний
БпЛА на півночі та заході Сумщини в напрямку Чернігівщини, на півдні – на північ Полтавщини.
БпЛА на Харківщині в напрямку Змієва з півдня.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
БпЛА на Харківщині в напрямку населеного пункту Балаклія та Берестин.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня.
КАБ повз західні околиці міста Запоріжжя курсом на північ.
БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.