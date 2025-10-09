Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві та низці регіонів повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"
9 жовтня, 21:44
10

У Києві та низці регіонів повітряна тривога: Росія атакує "Шахедами"

Тимур Єремьянц

Увечері 9 жовтня російські окупанти почали обстріл України безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили в низці українських регіонів.

Прямуйте в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога! 24 Канал із посиланням на Повітряні сили розповідає, де рухалися ворожі цілі.

Дивіться також Work and Travel по-російськи: як іноземок вербують для виготовлення "Шахедів" – розслідування

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

 

 

 

21:52, 09 жовтня

БпЛА в напрямку Сум з північного сходу.

21:50, 09 жовтня

  • Нові групи на півночі Сумщини, курс – південний;
  • БпЛА на заході від Сум, курс – південно-західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс - південний та на півдні, курс – західний;
  • БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південно-західний та на південному заході від Миргорода, курс – південно-східний;
  • БпЛА на півночі та заході Київщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА в центральній частині Житомирщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, курс – західний/північно-західний.
21:24, 09 жовтня

Група БпЛА на Херсонщину з тимчасово окупованих територій.

21:21, 09 жовтня

БпЛА курсом на Київ з півночі.

21:14, 09 жовтня

БпЛА з Чернігівщини в напрямку Вишгорода та Димера (Київщина);

БпЛА з півночі Київщини – на Житомирщину;

Нові групи на півночі Сумщини, курс - південний, та на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний;

БпЛА на північному сході Полтавщини, курс – південно-західний

19:50, 09 жовтня

БпЛА на півночі та заході Сумщини в напрямку Чернігівщини, на півдні – на північ Полтавщини.

БпЛА на Харківщині в напрямку Змієва з півдня.

18:56, 09 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

18:43, 09 жовтня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

18:43, 09 жовтня

БпЛА в напрямку Харкова зі сходу.

18:40, 09 жовтня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

18:30, 09 жовтня

БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

БпЛА на Харківщині в напрямку населеного пункту Балаклія та Берестин.

18:16, 09 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

17:59, 09 жовтня

БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.

17:56, 09 жовтня

КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста Дніпро з півдня.

17:51, 09 жовтня

КАБ повз західні околиці міста Запоріжжя курсом на північ.

17:47, 09 жовтня

БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.