Увечері 9 жовтня російські окупанти почали обстріл України безпілотниками. Повітряну тривогу оголосили в низці українських регіонів.

Прямуйте в укриття, якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога! 24 Канал із посиланням на Повітряні сили розповідає, де рухалися ворожі цілі.

Що відомо про повітряну тривогу?

