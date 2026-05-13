Росія завдає масованого удару по Україні посеред дня: усе про вибухи і наслідки ворожого терору

Вдень 13 травня Росія розпочала масовану атаку на Україну. Відразу у кількох регіонах України пролунали вибухи. На жаль, вже відомо про пошкодження інфраструктури та поранення людей.

В Україні масштабна повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав все, що відомо про масований обстріл окупантів.

Що відомо про наслідки російського удару?

За повідомленнями ГУР, Росія розпочала комбіновану повітряну атаку на Україну з використанням дронів, крилатих і балістичних ракет, націлену на критичну інфраструктуру. Відомо, що очікується кілька хвиль атак на українські регіони.

