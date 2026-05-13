24 Канал Новини України
13 травня, 13:30
Росія завдає масованого удару по Україні посеред дня: усе про вибухи і наслідки ворожого терору

Юлія Харченко

Вдень 13 травня Росія розпочала масовану атаку на Україну. Відразу у кількох регіонах України пролунали вибухи. На жаль, вже відомо про пошкодження інфраструктури та поранення людей.

В Україні масштабна повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав все, що відомо про масований обстріл окупантів.

Що відомо про наслідки російського удару?

 

За повідомленнями ГУР, Росія розпочала комбіновану повітряну атаку на Україну з використанням дронів, крилатих і балістичних ракет, націлену на критичну інфраструктуру. Відомо, що очікується кілька хвиль атак на українські регіони.

13:57, 13 травня

У Луцьку лунають повторні вибухи!

13:53, 13 травня

Росія атакувала приватний будинок на Київщині

У Вишгородському районі на Київщині зафіксували пошкодження внаслідок російського терору.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає. На місці події вже працюють усі оперативні служби.

Наслідки атаки на Київщину / Фото Київська ОВА

13:53, 13 травня

У Рівному внаслідок російської атаки фіксують перебої зі світлом.

13:51, 13 травня

У Київській області понад 5 годин триває повітряна тривога. ППО знищує російські дрони.

13:48, 13 травня

Окупанти атакували Житомирщину

У Малині на Житомирщині лунали вибухи, над містом здійнявся дим.

Можливі наслідки атаки – уточнюються.

13:48, 13 травня

Луцьк та Рівне під атакою російських дронів

У Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Відомо, що міста перебувають під атакою російських дронів.

13:45, 13 травня

Над Буковиною фіксують ворожі безпілотники

Над Буковиною також зафіксували ворожий безпілотник. У регіоні пролунали вибухи.

Можливі наслідки – уточнюються.

13:44, 13 травня

Ворог завдав удару по Коломиї

Російська армія атакувала Коломию Івано-Франківської області дронами.

Відомо, що в місті перебої з електропостачанням.

13:36, 13 травня

Кількість постраждалих в Одесі зросла

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російського удару в Одесі зафіксовано падіння уламків БпЛА на дах 9-ти поверхового житлового будинку з подальшим загоранням припаркованих автомобілей. 

Двоє людей отримали поранення.

Наслідки атаки на Одещині / Фото Одеська ОВА

13:34, 13 травня

В Одесі виникла пожежа внаслідок обстрілу

В Одесі внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста. 

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак

Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала.

13:32, 13 травня

У Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки

Росіяни атакували керованою авіабомбою територію одного із сільгосппідприємств.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені споруди. Смертельні поранення отримав 76-річний чоловік.

13:26, 13 травня

У Хмельницькому та області під час атаки російських ударних безпілотників пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Внаслідок ворожого удару в одній із громад постраждали троє людей, яких госпіталізували до медичних закладів. Крім того, зафіксовано пошкодження житлових будинків, зокрема вибиті вікна. 

13:23, 13 травня

У Києві пролунали вибухи. За повідомленнями КМВА уламки БпЛА впали в Оболонському районі столиці.

