Росія завдає масованого удару по Україні посеред дня: усе про вибухи і наслідки ворожого терору
Вдень 13 травня Росія розпочала масовану атаку на Україну. Відразу у кількох регіонах України пролунали вибухи. На жаль, вже відомо про пошкодження інфраструктури та поранення людей.
В Україні масштабна повітряна тривога, тому якщо у вас лунають сирени – перебувайте в укриттях. 24 Канал зібрав все, що відомо про масований обстріл окупантів.
Дивіться також У Хмельницькому під час атаки дронів постраждало троє людей
Що відомо про наслідки російського удару?
За повідомленнями ГУР, Росія розпочала комбіновану повітряну атаку на Україну з використанням дронів, крилатих і балістичних ракет, націлену на критичну інфраструктуру. Відомо, що очікується кілька хвиль атак на українські регіони.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту
У Луцьку лунають повторні вибухи! У Вишгородському районі на Київщині зафіксували пошкодження внаслідок російського терору. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник. Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає. На місці події вже працюють усі оперативні служби. Наслідки атаки на Київщину / Фото Київська ОВА У Рівному внаслідок російської атаки фіксують перебої зі світлом. У Київській області понад 5 годин триває повітряна тривога. ППО знищує російські дрони. У Малині на Житомирщині лунали вибухи, над містом здійнявся дим. Можливі наслідки атаки – уточнюються. У Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Відомо, що міста перебувають під атакою російських дронів. Над Буковиною також зафіксували ворожий безпілотник. У регіоні пролунали вибухи. Можливі наслідки – уточнюються. Російська армія атакувала Коломию Івано-Франківської області дронами. Відомо, що в місті перебої з електропостачанням. В Одесі внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала. Росіяни атакували керованою авіабомбою територію одного із сільгосппідприємств. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені споруди. Смертельні поранення отримав 76-річний чоловік. У Хмельницькому та області під час атаки російських ударних безпілотників пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин. Внаслідок ворожого удару в одній із громад постраждали троє людей, яких госпіталізували до медичних закладів. Крім того, зафіксовано пошкодження житлових будинків, зокрема вибиті вікна. У Києві пролунали вибухи. За повідомленнями КМВА уламки БпЛА впали в Оболонському районі столиці.
Росія атакувала приватний будинок на Київщині
Окупанти атакували Житомирщину
Луцьк та Рівне під атакою російських дронів
Над Буковиною фіксують ворожі безпілотники
Ворог завдав удару по Коломиї
Кількість постраждалих в Одесі зросла
В Одесі виникла пожежа внаслідок обстрілу
У Запоріжжі є загиблий внаслідок атаки
У Луцьку лунають повторні вибухи!
У Вишгородському районі на Київщині зафіксували пошкодження внаслідок російського терору.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного будинку. На щастя, постраждалих серед населення немає. На місці події вже працюють усі оперативні служби.
Наслідки атаки на Київщину / Фото Київська ОВА
У Рівному внаслідок російської атаки фіксують перебої зі світлом.
У Київській області понад 5 годин триває повітряна тривога. ППО знищує російські дрони.
У Малині на Житомирщині лунали вибухи, над містом здійнявся дим.
Можливі наслідки атаки – уточнюються.
У Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Відомо, що міста перебувають під атакою російських дронів.
Над Буковиною також зафіксували ворожий безпілотник. У регіоні пролунали вибухи.
Можливі наслідки – уточнюються.
Російська армія атакувала Коломию Івано-Франківської області дронами.
Відомо, що в місті перебої з електропостачанням.
В Одесі внаслідок ворожої атаки зафіксована пожежа в одному із дворів міста.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Загорілися декілька автівок. Попередньо одна людина постраждала.
Росіяни атакували керованою авіабомбою територію одного із сільгосппідприємств.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені споруди. Смертельні поранення отримав 76-річний чоловік.
У Хмельницькому та області під час атаки російських ударних безпілотників пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
Внаслідок ворожого удару в одній із громад постраждали троє людей, яких госпіталізували до медичних закладів. Крім того, зафіксовано пошкодження житлових будинків, зокрема вибиті вікна.
У Києві пролунали вибухи. За повідомленнями КМВА уламки БпЛА впали в Оболонському районі столиці.