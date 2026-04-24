У Росії злетіли Ту: що відомо про активність стратегічних бомбардувальників

Росія продовжує тероризувати обстрілами Україну. Стало відомо про можливий ракетний удар.

Монітори повідомили про зліт Ту у Росії, передає 24 Канал.

Що відомо про зліт стратавіації?

Моніторингові канали заздалегідь попереджали про небезпеку застосування стратегічної авіації для атаки по Україні.

Ймовірність масованої комбінованої атаки з боку Росії оцінюється як висока. За наявною інформацією, противник активізував підготовчі дії одразу на кількох напрямках. Зокрема, стратегічна авіація здійснила передислокацію літаків: два борти Ту-95МС переміщено з аеродрому "Енгельс" на "Оленью", ще два – з "Оленьї" на "Дягілєво".

Крім того, військово-транспортна авіація виконала щонайменше три рейси для доставки крилатих ракет на аеродром "Оленья". Також зафіксовано пуски ударних безпілотників із районів Чауди та Шаталового.

Упродовж ночі очікуються додаткові запуски БпЛА з напрямків Навлі, Шаталового та Приморсько-Ахтарська. Окремо повідомляється про високий рівень загрози застосування балістичного озброєння у нічний час. Водночас активності російського флоту станом на зараз не зафіксовано.

У Центрі протидії дезінформації попереджають, що ворог не відмовляється від тактики комбінованих ударів і може продовжити атаки найближчим часом. За словами Андрія Коваленка, громадянам варто особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та заздалегідь планувати свої дії у разі небезпеки.

Водночас Сили оборони України та Повітряні сили готові до такого розвитку подій і працюють над відбиттям можливих ударів. Важливо, щоб жителі не ігнорували тривогу. Маючи попередження про ймовірність застосування певних озброєнь з боку Росії, люди мають заздалегідь спланувати свої дії й перейти у безпечне місце, а не дізнаватися про обстріл у момент вильоту авіації й у паніці шукати укриття,

– каже він.

Навіть за відсутності підтверджених даних про конкретну атаку ризик обстрілів залишається високим. Саме тому дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги може врятувати життя.

