Розрахована на певний ефект: в МЗС України назвали мету міфічної "атаки на Валдай"

Росіяни другий день "качають тему" нібито удару по путінській резиденції на Валдаї. Українські посадовці коментують ці заяви, щоб пояснити задум ворога. В українському МЗС теж висловилися, навіщо в Росії кажуть про атаку на Валдай.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Георгія Тихого.

Що кажуть в МЗС України про атаку на Валдай?

Речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х (колишній твітер) виклав заголовок Reuters "Росія заявляє, що посилить переговорну позицію після атаки з боку Києва".

Саме з цієї причини росіяни вигадали фейкову інформацію про атаку на резиденцію. Їм потрібно було лише створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для того, щоб Росія відхилила мирні зусилля, які нещодавно прискорилися завдяки активній роботі України та Сполучених Штатів,

– пояснив прессекретар.

В українському інформаційному просторі одностайні: росіяни вигадали атаку для того, щоб натиснути на Трампа. І справді, Дональд Трамп видав низку заяв, мовляв, Путін повідомив йому про атаку і ця новина дуже погана.

За словами Трампа, такі удари можуть зірвати встановлення миру в Україні і зараз не час для них. І навіть сказав, що зупинив надання Україні "Томагавків", натякаючи, що спеціально обмежив можливості Києва.

Служба зовнішньої розвідки заявила про російську операцію

СЗР заявила: Росія проводить інформаційну операцію для зриву досягнутих домовленостей між Зеленським і Трампом. Немає доказів того, що атака справді була.

Фейк із БпЛА – це нервова реакція Кремля на досягнутий за підсумками переговорів президентів України та США у Мар-а-Лаго прогрес. У подальшому Росія використовуватиме тему "атаки по Валдаю" для виправдання посилення своєї переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва,

– наголосили там.

Додамо, що міноборони окупанта все ж скоригувало дані, вказавши нібито 91 дрон, про який заявляв Лавров 29 грудня. До того українські користувачі звернули увагу, що в зведенні міноборони усіх БпЛА, які летіли на Росію, було близько 90. Лавров же сказав, що всі 91 летіли на резиденцію Путіна.