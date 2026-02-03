Укр Рус
3 лютого, 08:23
Влучання у критичні об'єкти та пожежі: Росія масовано атакувала Вінниччину

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Ворожі війська вгатили по енергетичній інфраструктурі Вінниччини.
  • Вогнеборці ліквідують наслідки влучання.

Країна-агресорка 3 лютого вчергове здійснила масований обстріл України. Під ударом ворога була й Вінницька область.

Там окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі. Про наслідки атаки поінформувала очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Що відомо про атаку на Вінниччину?

За інформацією Заболотної, через влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури сталося займання пожеж. Крім того, після удару сталося знеструмлення 50 населених у регіоні. 

В ОВА додали, що усі служби працюють на місцях, станом на ранок відбувається гасіння пожеж.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 05:28. Згодом військові зафіксували рух "Шахедів" у бік Вінниці. Близько 06:28 в області пролунали вибухи. Пізніше з'явилася інформація про загрозу крилатих ракет, які разом із безпілотниками рухалися через Гайсинський район. О 07:00 у місті стався ще один вибух.

Де ще було гучно в Україні 3 лютого?

  • У ніч на 3 лютого вибухи лунали й у Києві – столицю атакували дрони та ракети. Пошкодження зафіксовані щонайменше у п'яти районах. За даними ДСНС, усі пожежі ліквідували до 07:16. Відомо про трьох постраждалих, дані уточнюються.

  • На Сумщині внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, школа та об'єкти інфраструктури. У Конотопі зруйновано приватний будинок і виникли перебої з електропостачанням. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Росія також здійснила потужний удар по Дніпропетровщині, внаслідок чого спалахнули пожежі та зафіксовані руйнування інфраструктури й житла в кількох громадах. У Нікопольському районі атаки FPV-дронами й артилерією пошкодили приватні будинки та господарські споруди, обійшлося без жертв.

  • Наслідки масованого обстрілу фіксували й у Харкові. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через пошкодження інфраструктури доведеться злити теплоносій у системах 820 будинків.