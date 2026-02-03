Влучання у критичні об'єкти та пожежі: Росія масовано атакувала Вінниччину

Країна-агресорка 3 лютого вчергове здійснила масований обстріл України. Під ударом ворога була й Вінницька область.

Там окупанти поцілили по енергетичній інфраструктурі. Про наслідки атаки поінформувала очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Що відомо про атаку на Вінниччину?

За інформацією Заболотної, через влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури сталося займання пожеж. Крім того, після удару сталося знеструмлення 50 населених у регіоні.

В ОВА додали, що усі служби працюють на місцях, станом на ранок відбувається гасіння пожеж.

Варто зауважити, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 05:28. Згодом військові зафіксували рух "Шахедів" у бік Вінниці. Близько 06:28 в області пролунали вибухи. Пізніше з'явилася інформація про загрозу крилатих ракет, які разом із безпілотниками рухалися через Гайсинський район. О 07:00 у місті стався ще один вибух.

Де ще було гучно в Україні 3 лютого?