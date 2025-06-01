Внаслідок атаки Росії у Запоріжжі зруйновано склад з гуманітарною допомогою
- Російська армія завдала удару по Запоріжжю 14 червня, зруйнувавши склад з гуманітарною допомогою вартістю приблизно 3 мільйони доларів.
- Внаслідок атаки пошкоджено 2 машини, 3 електрокари, техніку, генератори, а також постраждали інші об'єкти, включаючи магазин та зупинку громадського транспорту; двоє поліцейських отримали поранення.
На світанку 14 червня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок цього було зруйновано склад з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням коментар голови громадської організації Олександра Белюги для Суспільного.
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Наслідки атаки на гуманітарне підприємство
Олександр Белюга зауважив, що два дні тому вони отримали 5 фур допомоги. На складі зберігалося допомоги на суму приблизно 3 мільйони доларів, в тому числі машини, електрокари, які взяли у кредит.
Ми три роки займалися допомогою людям. Надавали гуманітарну допомогу: продукти, засоби гігієни. Зараз все знищене,
– каже волонтер.
Внаслідок атаки пошкоджені 2 машини та 3 електрокари, техніка, генератори. Олександр каже, що це був їх основний склад. Тут вони збиралися та їздили після прильотів на допомогу.
Олександр Белюга розповів про атаку на підприємство: дивіться відео
Зауважимо, за данними очільника ОВА Івана Федорова, Запоріжжя атакували 14 ворожих "Шахедів". Обстрілом пошкоджено гуманітарне підприємство, магазин, зупинку громадського транспорту. Також вибухом пошкоджено багатоповерхівки. Двоє поліцейських дістали поранень.