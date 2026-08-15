У Запоріжжі ворог вдарив по людях, які працювали у полі

Російські військові продовжують "полювати" за цивільними у прифронтових регіонах. Так, у Запоріжжі окупанти атакували хліборобів, які працювали у полі.

Про інцидент розповів глава ОВА Іван Федоров.

Що відомо про атаку на хліборобів у полі?

За словами чиновника, росіяни атакували FPV-дроном сільгосптехніку, яка була задіяна у зборі врожаю у Запорізькому районі.

Внаслідок обстрілу поранення отримали чоловіки 30 та 32 років. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Зауважим, що уночі окупанти атакували Запоріжжя ударними дронами. БпЛА влучили у торговий центр "Епіцентр" та промислове підприємство, на території комерційного об'єкта виникла пожежа.

Також росіяни FPV-дронами ударили по автівках у селі Українка. Поранень дістав 65-річний чоловік, чий транспортний засіб рухався по одній із вулиць села. Ще дві людини – чоловік 62 років та жінка 58 років – постраждали біля авто неподалік залізничного переїзду.

Нагадаємо, що уночі Росія атакувала Україну 152 дронами. Сили ППО знешкодили 124 ворожі БпЛА.

На жаль, не минулося без влучань.

Під російський удар потрапив Марганець Нікопольського району. Там окупанти поцілили у 4-поверховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей травмовано. Семеро поранених перебувають у важкому стані в лікарні. Серед них – двоє дітей: 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Тим часом в Білгород-Дністровському районі дрони зруйнували будівлю взуттєвої фабрики. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі. За іншою локацією загорівся закинутий приватний житловий будинок.