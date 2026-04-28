Росія весь ранок атакує Запоріжжя: які наслідки ударів та чи є постраждалі

Російські військові вранці 28 квітня атакували БпЛА територію України. Внаслідок ударів у Запоріжжі є постраждалі та зруйновані житлові будинки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки від російської атаки по місту?

За останню добу ворог:

здійснив 30 авіаційних ударів;

запустив 389 БпЛА різної модифікації (переважно FPV);

7 разів обстріляв місто із РСЗВ;

наніс 188 артударів.

Вранці надійшло 58 повідомлень про пошкодження будинків, машин та об'єктів інфраструктури.

О 7:12 у місті почало гучно працювати ППО. Федоров наголосив, що тривога триває й закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю / Фото Запорізька ОВА

Внаслідок атаки по місту вранці 28 квітня поранень зазнали двоє чоловіків: 40 та 45 років. Їхній стан – середньої тяжкості. Медики вже прибули на місце та надали необхідну допомогу.

Що ще відомо про ворожі атаки на Запоріжжя та область?

Російська армія уночі 22 квітня атакувала Запорізьку область. Унаслідок атаки загинув машиніст Укрзалізниці та був поранений його колега, якого врятували медики.

Окупанти 20 квітня завдали удару по Запоріжжю швидкісними ракетами та дронами, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали щонайменше четверо.

У результаті атаки виникла пожежа, пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі.