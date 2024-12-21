Шматок дрона пробив стіну і влетів прямо у ліжко мешканця Запоріжжя

Близько 22:00 росіяни вдарили по Запоріжжю дроном. БпЛА влучив у дев'ятиповерхівку, пошкодивши балкони та скління. Крім того, один з уламків ворожого БпЛА влетів прямісінько у ліжко мешканця будинку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як жителі будинку переживають атаку

Кирило Мирний – житель багатоповерхівки, у яку влучив російський дрон. В момент вибуху хлопець був на кухні. Можливо, це врятувало йому життя, адже шматок дрона влетів прямо у ліжко, де спить чоловік.

Вікон немає всіх, шматок дрона влетів у вікно, прямо на мій матрац. А я тільки з роботи приїхав, мама просила посуд помити. Тож мив посуд... От шматок дрона пробив стіну і влетів прямо у ліжко. Якби я там був, то все,

– розповів Кирило.



Уламок дрона, який влетів у ліжко чоловіка / Фото Суспільне

Унаслідок атаки також постраждав квітковий магазин, розташований на першому поверсі. Працівниця квіткарні розповіла, що від вибухової та ударної хвилі повилітали двері та вікна.

"Ми тільки місяць тому почали працювати й на таке. У нас вікна, двері, стіни пошкоджені. Продаємо фіалки", – сором'язливо додала дівчина.

До слова, момент вибуху зафіксували й камери спостереження у квітковому магазині.

Вибух у Запоріжжі: дивіться відео

Нині відомо про 4 постраждалих унаслідок ворожих ударів по Запоріжжю. Серед потерпілих також є дитина – хлопчик 12 років.