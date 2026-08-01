Ворог запровадив нову тактику на Запоріжжі: як Сили оборони протистоять дроновим атакам росіян

Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя, використовуючи, зокрема, КАБи та дрони. Щодо безпілотників, то ворог застосовує новий спосіб атаки ними.

Про це розповів кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, зазначивши, до яких наслідків призвели атаки росіян. Раніше ворог завдав удару по складу логістичного оператора у Запоріжжі, що призвело до пожежі. Внаслідок атаки були знищені автівки і пошкоджене приміщення.

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Кореспондент повідомив, що за останню добу станом на ранок 1 серпня ворог завдав удару по цивільній автівці неподалік села Новосолоне у Запорізькому району. Внаслідок атаки дроном машина спалахнула. Відомо, що 37-річний водій загинув.

Загалом, за даними Запорізької обласної адміністрації, за добу у регіоні один загиблий та двоє поранених.

Також дрон прилетів в один з районів обласного центру. Там зазнав поранення 39-річний чоловік.

Кореспондент відзначив, що українські дроноводи, які обороняють Запоріжжя і щодня звітують про те, що збивають майже півсотні ворожих БпЛА, розповіли про нову тактику окупантів.

Оскільки російські дрони активно збиваються, противник підіймає їх на висоту від трьох до чотирьох кілометрів і звідти вони стрімко пікірують униз на великій швидкості – щоби їх не встигли збити. При цьому розраховувати на влучність під час стрімкого пікірування не доводиться. Завдання цих дронів – просто впасти десь у житловій забудові і побити вікна, поранити людей, налякати їх тощо,

– пояснив він.

Проте, за його словами, наші дроноводи стверджують, що переорієнтувалися і знайшли способи збивати безпілотники противника на такій висоті.

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Крім того, за минулу добу відбулося понад 1000 ударів ворога по 56 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, регіон 17 разів бомбила російська авіація, прилітало 786 дронів різної модифікації. Також було три обстріли з реактивних систем і 220 артилерійських ударів. Це приблизно щоденна норма боєприпасів, яку противник застосовує на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що раніше, 26 липня окупанти вдарили КАБами по Запоріжжю. Ворог влучив по об'єкту цивільної інфраструктури у місті та пошкодив, зокрема, житлові будівлі, розташовані поруч. Крім того, під удар опинився навчальний заклад. Внаслідок ударів одна людина загинула і шестеро зазнали поранення.