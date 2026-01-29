Укр Рус
Новини України Ворог обстріляв Запоріжжя та вбив 3 людей
29 січня, 03:10
2

Ворог обстріляв Запоріжжя та вбив 3 людей

Олесь Друкач
Основні тези
  • Вночі 29 січня в Запорізькій області через ворожі обстріли загинули троє людей.
  • Це сталося у Вільнянську. У місті є руйнування та пожежі.

Запорізька область опинилася під ворожим обстрілом вночі 29 січня. Під удар потрапило місто Вільнянськ.

Про наслідки атаки проінформували у Запорізькій ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні 

Атака на Запоріжжя 29 січня: що відомо про наслідки?

П'ять годин тривала повітряна тривога на Запоріжжі на межі 28 та 29 січня. У цей час ворог застосовував різні засоби повітряного нападу для обстрілу мирних населених пунктів. 

О 02:36 Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив, що Запорізький район постраждав від атаки ворога. Удари припали на приватний сектор у Вільнянську.

У місті зруйновані будинки та виникли пожежі. На жаль, троє людей загинули, ще одна поранена.

На момент публікації атака дронів на Україну триває. У кількох областях блукають одиничні БпЛА та оголошена повітряна тривога.

Де ще лунали вибухи цієї доби?

  • Цієї ж доби російська армія завдала повітряного удару по Черкаській області.
  • У Черкасах пролунали вибухи через атаку дронами. Про її наслідки інформація не надходила.
  • Також зросла кількість загиблих від удару БпЛА по поїзду на Харківщині – до 6.