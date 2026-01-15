Росія завдала ударів по критичних об'єктах на Житомирщині

В ніч на 15 січня російські війська вкотре атакували Україну дронами-камікадзе. Цього разу під ворожим ударом опинилася зокрема Житомирська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

Які наслідки атаки на Житомирщині?

Віталій Бунечко заявив, що ворог не припиняє спроб позбавити українців найнеобхідніших для життя послуг у розпал зимових морозів.

Сьогодні вночі (15 січня, – 24 Канал) Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Житомирському та Коростенському районах області,

– написав він.

На щастя, внаслідок ворожих ударів постраждалих немає.

Наразі пожежі локалізовані, а ремонтні бригади продовжують відновлювати критичну інфраструктуру, коли це дозволяє безпекова ситуація на об'єктах, що зазнали пошкоджень.

