Росіяни атакували житлові будинки на Житомирщині: виникали пожежі
- Російська армія атакувала цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Житомирській області, виникли пожежі.
- Раніше в Овручі повідомляли про знеструмлення, а місцеві канали повідомляли про рух ударних дронів і вибухи.
Російська армія у ніч проти 17 квітня атакувала цивільну інфраструктуру та житлові будинки Житомирської області. Через це виникло загоряння.
Відповідну інформацію повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Які наслідки російської атаки?
За даними місцевої влади, внаслідок російської атаки спалахнула пожежа у приватному будинку та господарчій споруді. Загоряння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих через обстріл немає.
Дякуємо нашим героям без зброї за професіоналізм та готовність прийти на допомогу у будь-яких умовах,
– написав Віталій Бунечко.
Що цьому передувало?
Незадовго до цього міський голова Овруча Іван Коруд повідомляв про атаку на інфраструктуру громади, внаслідок чого були знеструмлення. У повідомленні міської ради закликали усіх місцевих перебувати в укриттях.
Керівникам підприємств, установ і організацій – забезпечити перебування працівників у захисних спорудах. Закликаємо жителів громади без нагальної потреби не виходити на вулицю та дотримуватися правил безпеки,
– писали там.
Зауважимо, що орієнтовно о 06:35 місцеві телеграм-канали повідомляли про рух щонайменше 5 ударних безпілотників у напрямку Овруча. Вже о 07:13 з'явилася перша інформація про вибухи у цьому районі.
Які області були під ударом?
Росія атакувала Харківську область, пошкоджено будівлю обласного психоневрологічного будинку-інтернату. Також постраждали багатоквартирні будинки, господарські приміщення, енергомережі та інше.
В Одеській області росіяни обстріляли портову, транспортну та житлову інфраструктуру. На кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі, їх ліквідували.
Загалом уночі росіяни запустили 172 ударних безпілотники та одну балістичну ракету. Сили ППО збили або знешкодили 147 безпілотників, проте є влучання балістичної ракети і щонайменше 20 дронів.