Об'єкти критичної та цивільної інфраструктури стали мішенню окупантів на Житомирщині

Житомирська область зазнала атаки російських військ. Протягом доби 30 травня ворог бив по регіону, через що подекуди виникли пожежі.

Про наслідки обстрілів противника повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Актуально Ворог знову запустив дрони по Україні: як відпрацювала ППО й де досі зберігається загроза удару

Що відомо про удар по Житомирщині?

Під прицілом росіян були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі.

На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих. При цьому в деяких локаціях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Зазначимо, що їхня робота ускладнювалася через ризик нових ударів окупантів.

Наразі, за словами Бунечка, в регіоні триває усунення наслідків ворожих атак. Голова ОВА також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Які ще регіони зазнавали атак окупантів?

Зазначимо, що під прицілом окупантів з вечора 30 травня перебуває Дніпро. У місті вночі й зранку гриміли вибухи, пізніше стало відомо, що ворог вгатив по складу логістичної компанії в місті, через що там спалахнула пожежа.

На Рівненщині росіяни поцілили в неактивне підприємство. На щастя, там обійшлося без постраждалих. А на Чернігівщині внаслідок російського удару загинув 58-річний чоловік. Тим часом на Сумщині ворог атакував житловий район Шостки, де одна людина отримала поранення.