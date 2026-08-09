Росія глушить GPS у Балтійському морі через страх українських БпЛА, – "Флеш"

Росія посилює застосування засобів РЕБ у Балтійському морі, побоюючись атак українських безпілотників. Через глушіння GPS цивільні судна втрачають можливість нормально орієнтуватися.

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш".

Як росіяни намагаються уникнути атаки російських дронів?

Російські цивільні моряки намагаються самостійно боротися з наслідками роботи РЕБ, використовуючи різноманітні підручні засоби. Подібні способи захисту вже давно стали відомими в Україні.

З початку повномасштабної війни українці неодноразово використовували сітки, металеві конструкції, фольгу, каструлі та інші імпровізовані рішення для протидії російським безпілотникам і засобам радіоелектронної боротьби. Російське глушіння GPS створює проблеми не лише для військових, а й для цивільного судноплавства. Водночас спроби моряків самотужки компенсувати вплив РЕБ демонструють, наскільки масштабним може бути вплив радіоелектронної боротьби на навігацію та безпеку суден.

Росіяни намагаються уникнути атак дронів: дивіться відео

До слова, "Флеш" раніше розповідав, що після обмеження доступу російських військових до Starlink на фронті Росія почала активно шукати альтернативу. Для цього Москва розгортає власне низькоорбітальне супутникове угруповання "Расвєт", яке має стати російським аналогом Starlink. Перші 16 супутників уже вивели на орбіту. У перспективі Росія планує значно збільшити їхню кількість, щоб забезпечити стабільний супутниковий зв’язок для своїх військових та інших користувачів.