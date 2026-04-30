Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України З понад 300 екіпажів Повітряних сил 170 збили за рік нуль "Шахедів", – Єлізаров
30 квітня, 09:10


Сергій Попович
Основні тези
  • З понад 300 екіпажів Повітряних сил лише 66 збили 10 "Шахедів" і більше, тоді як 170 екіпажів не збили жодного.
  • Полковник Павло Єлізаров наголошує на проблемі ефективності, а не нестачі ресурсів у Повітряних силах.
Слухати новину 00:46 хв

Понад половина екіпажів Повітряних сил за рік не збила жодного "Шахеда". Проблема полягає у ефективності.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів заступник командувача Повітряних сил полковник Павло Єлізаров.

Дивіться також Це неможливо, – Ігнат пояснив, чому союзники не збиватимуть дрони над Україною 

Чому Повітряні сили такі неефективні у збитті "Шахедів"?

З понад 300 екіпажів Повітряних сил 66 збили за рік 10 "Шахедів" і більше, а 170 – жодного.

Коли ми прийшли, перше, що зробили, – це провели аналітику: що відбувається в Повітряних силах із дронами-перехоплювачами, яка якість підготовки пілотів, 
– зазначив Єлізаров.

Був проведений експеримент з новою моделлю. Там було 28 екіпажів – і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона.

Він вважає, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, достатньо. Питання стоїть у ефективності.

"А всі кажуть: "Дайте людей, дайте людей". Але куди? Lasar's Group, наприклад, не ростуть вже 3 роки. Ми від початку вибудували структуру і ніколи не були ні полком, ні бригадою. Хоча зараз усі прагнуть ставати бригадами чи полками", – каже полковник.

Як відпрацювали сили ППО 30 квітня?

  • У ніч на 30 квітня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 206-ма ударними БпЛА. Протиповітряна оборона збила або подавила 172 ворожих БпЛА.

  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Пов'язані теми:

ППО Атака дронами-камікадзе Повітряні сили ЗСУ