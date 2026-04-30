З понад 300 екіпажів Повітряних сил 170 збили за рік нуль "Шахедів", – Єлізаров
- З понад 300 екіпажів Повітряних сил лише 66 збили 10 "Шахедів" і більше, тоді як 170 екіпажів не збили жодного.
- Полковник Павло Єлізаров наголошує на проблемі ефективності, а не нестачі ресурсів у Повітряних силах.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів заступник командувача Повітряних сил полковник Павло Єлізаров.
Чому Повітряні сили такі неефективні у збитті "Шахедів"?
Коли ми прийшли, перше, що зробили, – це провели аналітику: що відбувається в Повітряних силах із дронами-перехоплювачами, яка якість підготовки пілотів,
– зазначив Єлізаров.
Був проведений експеримент з новою моделлю. Там було 28 екіпажів – і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона.
Він вважає, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, достатньо. Питання стоїть у ефективності.
"А всі кажуть: "Дайте людей, дайте людей". Але куди? Lasar's Group, наприклад, не ростуть вже 3 роки. Ми від початку вибудували структуру і ніколи не були ні полком, ні бригадою. Хоча зараз усі прагнуть ставати бригадами чи полками", – каже полковник.
Як відпрацювали сили ППО 30 квітня?
У ніч на 30 квітня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 206-ма ударними БпЛА. Протиповітряна оборона збила або подавила 172 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.