Сусідній будинок вигорів вщент: Росія завдала удару по садибі відомого скульптора в Харкові

Протягом минулого тижня лише субота в Харкові пройшла без обстрілів. У всі інші дні – від одного до чотирьох районів були під атаками безпілотників та ракет. Під час однієї з них окупанти влучили у будинок відомого українського скульптура та художника Катіба Мамедова.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що його будинок сильно пошкоджений – згорів дах. На щастя, майстерня постраждала мінімально.

Росія завдала удару по садибі відомого скульптора в Харкові

Протягом минулого тижня під час деяких атак інколи безпілотники потрапляли в землю. Однак водночас відомо про пошкодження гуртожитків, адміністративних будівель, приватних секторів та навіть собору святого Миколая Чудотворця УГКЦ.

За словами кореспондентки, рятувальникам у Харкові вкотре довелось працювати в умовах постійних загроз та повторних ударів, що дуже важко.

Сусідній приватний будинок українського скульптора згорів вщент,

– наголосила вона.

Черненко поділилась деталями удару по садибі скульптора: дивіться відео

Кореспондентка зауважила, що страждають від постійних ворожих атак також прифронтові місця в області. Дуже часто окупанти б'ють саме по АЗС.

На початку серпня Харківська обласна військова адміністрація подала запит щодо змін – щоб паливо можна було продавати не лише на стаціонарних, а й на пересувних заправках. Про це повідомив Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА. В деяких районах це дуже потрібно – там вже працюють мобільні пошти, мобільні пенсійні та соціальні установи.