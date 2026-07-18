"Кримський рубильник off" триває: за липень СБС уразили 83 енерговузли росіян, – "Мадяр"

З початку липня Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли у Криму та на інших тимчасового окупованих територіях. 12 з них були атаковані протягом останніх 72 годин.

️Командувач Сил безпілотник систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів про чергові успіхи з ураження енергетичної інфраструктури ворога. Які енергооб'єкти ворога були атаковані за останні 3 доби? За останні 72 години українськими дронами були атаковані: Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", населений пункт Щебетовка, Крим;

Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", Керч, Крим;

Пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим", населений пункт Глазівка, Крим;

Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", населений пункт Маріуполь, Донецька область;

Електропідстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", населений пункт Керч, Крим;

Електропідстанція ПС 220 кВ "Чорноморська", населений пункт Вулканівка, Крим;

Електропідстанція, населений пункт Кадіївка, Луганська область;

Електропідстанція, населений пункт Солідарне, Луганська область;

Електропідстанція, населений пункт Гречишкине, Луганська область;

Електропідстанція, населений пункт Ясинівка, Донецька область;

Електропідстанція, населений пункт Комисарівка, Луганська область;

Електропідстанція, населений пункт Гаврилівка Друга, Херсонська область.