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24 Канал Новини України "Кримський рубильник off" триває: лише за липень СБС уразили 83 енерговузли росіян, – "Мадяр"
18 липня, 16:43
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Оновлено - 16:51, 18 липня

"Кримський рубильник off" триває: за липень СБС уразили 83 енерговузли росіян, – "Мадяр"

Анастасія Колеснікова

З початку липня Сили безпілотних систем уразили 83 енерговузли у Криму та на інших тимчасового окупованих територіях. 12 з них були атаковані протягом останніх 72 годин.

️Командувач Сил безпілотник систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів про чергові успіхи з ураження енергетичної інфраструктури ворога.

Які енергооб'єкти ворога були атаковані за останні 3 доби?

За останні 72 години українськими дронами були атаковані:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", населений пункт Щебетовка, Крим;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", Керч, Крим;
  • Пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим", населений пункт Глазівка, Крим;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Азовська", населений пункт Маріуполь, Донецька область;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", населений пункт Керч, Крим;
  • Електропідстанція ПС 220 кВ "Чорноморська", населений пункт Вулканівка, Крим;
  • Електропідстанція, населений пункт Кадіївка, Луганська область;
  • Електропідстанція, населений пункт Солідарне, Луганська область;
  • Електропідстанція, населений пункт Гречишкине, Луганська область;
  • Електропідстанція, населений пункт Ясинівка, Донецька область;
  • Електропідстанція, населений пункт Комисарівка, Луганська область;
  • Електропідстанція,  населений пункт Гаврилівка Друга, Херсонська область.

 

 

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