Ворожі "броньовані" ешелони палають по усій лінії фронту: які об'єкти вдалось уразити СОУ

Українські захисники регулярно атакують залізничну логістику армії Росії, завдаючи ударів як по окремих локомотивах, так і по цілих ешелонах. Ці операції спрямовані на послаблення воєнної машини Кремля.

Про це пише український військовий портал Defense Express.

Якою є географія українських ударів по логістиці ворога?

Автори згадують низку ключових ударів Сил оборони по логістиці ворога.

Зокрема мова йде про комплексну операцію операторів 413 полку СБС "Рейд" на одному з ключових напрямків фронту на Півдні України. 28 березня оборонці виявили та уразили склади БК та ПММ, а також – тепловоз, який забезпечував логістику росінам.

23 березня 2026 року Командувач СБС майор Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про успішне ураження залізничного ешелону з паливом в районі Станиці Луганської. Удар виконали 1 Окремий центр Сил безпілотних систем у взаємодії з операторами СБУ.

Раніше "Мадяр" також повідомляв про знищення іншого залізничного ешелону з паливно-мастильними матеріалами на тимчасово окупованій територій Луганщини. Тоді удар здійснив батальйон "Кайрос" 414 бригади "Птахи Мадяра".

Defense Express нагадав й попередні удари українських БпЛА по логістиці російських військ. Автори припускають, що одним з перших уражень під час повномасштабної війни став епізод у липні 2024 року, коли ціллю дронів ЗСУ став 276-тонний тепловоз із ешелоном палива поблизу окупованого Токмака. Удар було здійснено на граничній дальності польоту FPV-дрона.

Повторна атака на ешелон в районі Токмака відбулась у серпні 2024 року. Для цього Сили оборони також використали FPV-дрон.

Вже в квітні 2025 року українські БпЛА вдарили по модернізованому російському ешелону, який ворог вирішив обшити бронею.

Наведене вище демонструє, як залізнична логістика окупантів систематично зазнає українських ударів. Також автори зазначають, що ворог має на меті оснащувати своє бронепотяги "технічним зором", аби якнайшвидше виявляти українські дрони.

