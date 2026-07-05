Україна удар за ударом перетворює Крим на жахіття для Кремля, – NYT

Україна значно посилила кампанію ударів по тимчасово окупованому Криму, змінюючи сам характер війни на півдні. Під прицілом Сил оборони опинилися системи ППО, мости, логістичні маршрути, паливні сховища, енергетична інфраструктура та багато іншого.

Як зазначає The New York Times, Крим із символу військової могутності Кремля дедалі більше перетворюється на одну з найвразливіших ділянок російської оборони.

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Як Україна руйнує головну військову базу Росії?

Президент Росії Володимир Путін після незаконної анексії Криму у 2014 році називав півострів "непотоплюваним авіаносцем", який мав стати ключовою військовою базою Москви у Чорному морі. Однак через понад два роки повномасштабної війни ситуація кардинально змінилася.

Журналісти проаналізували супутникові знімки, відеозаписи українських військових та відкриті джерела й дійшли висновку, що Україна розгорнула масштабну кампанію зі знищення критично важливої військової інфраструктури Росії на окупованому півострові.

Головна мета цих ударів полягає не лише у знищенні окремих військових об'єктів, а й у поступовому руйнуванні всієї логістичної системи, яка забезпечує російські війська в Криму та на південному напрямку.

За даними видання, першими цілями української кампанії стали російські системи протиповітряної оборони та радіолокаційні комплекси. Лише протягом червня українська сторона заявила про знищення 31 комплексу ППО та радарів різних типів.

Одним із найрезонансніших ударів стало ураження радіолокаційної системи "Нева-Б", вартість якої оцінюється приблизно у 100 мільйонів доларів. Комплекс здатний виявляти цілі на відстані майже 600 кілометрів. Після удару система, ймовірно, втратила працездатність.

Саме ослаблення російської ППО відкрило Україні можливість для подальших масованих атак по інших стратегічних цілях.

Опісля ЗСУ зосередилися на транспортних маршрутах, якими Росія перекидає війська, боєприпаси та пальне. Особливе значення має Чонгарський міст, який з'єднує Крим із материковою частиною України. Після українських ударів російські військові були змушені оперативно будувати тимчасову понтонну переправу, однак і вона незабаром опинилася під новими атаками українських безпілотників.

Пізніше російська сторона почала споруджувати земляну дамбу поруч із мостом, сподіваючись зробити переправу менш вразливою для ударів.

Крім мостів, українські дрони регулярно атакують вантажівки з пальним, залізничні склади та потяги, що використовуються для забезпечення російського угруповання.

Окремий напрямок української кампанії – енергетична інфраструктура окупованого Криму. Протягом останніх тижнів українські військові завдали ударів по нафтобазах, паливних терміналах, компресорних станціях та електропідстанціях.

Однією з найбільш помітних атак став удар по нафтовому терміналу в Керчі, після якого над містом здійнявся густий стовп диму.

Також було атаковано нафтовий термінал у порту Кавказ на російському березі Керченської протоки, що додатково ускладнило транспортування пального між Росією та окупованим Кримом. Через пошкодження енергетичних об'єктів на півострові почалися масштабні перебої з електропостачанням, а місцева окупаційна адміністрація була змушена вводити режим надзвичайної ситуації.

Як це впливає на Росію?

Український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначає, що безперервні удари вже змушують окремі російські підрозділи на південному напрямку більше думати про власний захист, ніж про наступальні операції.

Водночас експерт наголошує, що для повного виснаження російської логістики така кампанія повинна тривати ще тривалий час.

Географічне розташування Криму саме по собі робить його вразливим. Після фактичного витіснення кораблів Чорноморського флоту із Севастополя головною артерією забезпечення залишається Керченський міст і кілька сухопутних маршрутів, які Україна намагається системно вивести з ладу.

Генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес вважає, що сьогодні в Криму практично не залишилося місць, недосяжних для українських засобів ураження.

У Криму немає де сховатися. Українці мають можливість дістатися до будь-якого місця, де є засоби протиповітряної оборони, логістичний центр, аеродром чи штаб,

– заявив він.

Українські військові також наголошують, що Росія постійно намагається адаптуватися до нових атак, однак Сили оборони так само швидко змінюють власну тактику.

Начальник штабу 412-ї бригади безпілотних систем Артем Бєлєнков зазначив, що українські військові постійно знаходять нові способи завдавати ударів по російських об'єктах незалежно від напрямку чи глибини їхнього розташування.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев підсумував, що сукупність ударів по логістиці, енергетиці та паливній інфраструктурі поступово перетворює окупований Крим на "гігантську логістичну мишоловку", де підтримувати боєздатність російських військ стає дедалі складніше.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Росія дедалі більше відчуває наслідки війни, зокрема через втрати на фронті та успішні українські операції в тимчасово окупованому Криму. За його словами, саме ці фактори ускладнюють російському керівництву можливість пояснювати ситуацію власному суспільству та союзникам.

Він зауважив, що "Путін вже програє цю війну" і єдине, що диктатор може зробити це просто знищувати цивільне населення ударами ракет.