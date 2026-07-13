Від Криму до Башкортостану: СБУ розкрила масштаби ударів по Росії за тиждень

Українські спецслужби продовжують системно нищити стратегічну інфраструктуру на території ворога. Нова серія точкових ударів завдала суттєвих збитків паливному та військовому секторам загарбників.

Як повідомили у СБУ, ці спецоперації є частиною затвердженої Президентом України системної кампанії, спрямованої на зниження воєнно-економічного потенціалу Росі.

Яких втрат зазнав ворог?

Одним із найяскравіших результатів тижня стало успішне ураження російського танкера класу Suezmax, який входить до складу "тіньового флоту" Росії. Спецоперацію здійснили за допомогою вітчизняного морського дрона Sea Baby у виключній економічній зоні України неподалік тимчасово окупованої Ялти.

Попри активні спроби російської авіації перехопити та знищити безпілотник, він успішно прорвав оборону та уразив кормову частину судна. Цей танкер перебуває під жорсткими санкціями України, ЄС, Великої Британії, Канади та Австралії через систематичне перевезення нафти в обхід встановлених міжнародних обмежень.

Географія ударів українських безпілотників цього тижня виявилася надзвичайно широкою. Під удар БпЛА потрапила нафтоперекачувальна станція "Черкаси" у Башкортостані, розташована за 1500 кілометрів від кордону України. Щонайменше вісім дронів-камікадзе атакували резервуарний парк та її виробничі потужності.

Варто зазначити, що ця станція щороку забезпечує транспортування майже 2 мільйонів тонн нафтопродуктів.

Окрім цього, масштабні пожежі після влучань українських безпілотників спалахнули на таких об'єктах:

нафтобаза "Червона зоря" у Тверській області;

нафтобаза "Старопольська" у Ставропольському краї;

нафтобаза "ТЕС-Термінал-1" у тимчасово окупованій Керчі, де уражено насосну станцію та резервуар із паливом;

Ярославський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Ярославль";

нафтоналивний термінал морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області, де пошкоджено три резервуари та виведено з ладу два нафтоналивні стендери;

нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області.

Атаковані російські обʼєкти / Фото СБУ

Паралельно з ударами по енергетиці, СБУ та Сили оборони активно нищили військову інфраструктуру загарбників у Криму, а також у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, на окупованому півострові під удар потрапив військовий аеродром "Гвардійське", де зафіксовано пошкодження трьох ангарів з авіаційною технікою.

Також поблизу Сімферополя було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", а в Керчі ліквідовано мобільну вогневу групу ворога.

На Донеччині, у районах населених пунктів Курахове та Гранітне, українські сили завдали точних ударів по місцях дислокації екіпажів БпЛА окупантів. У результаті атаки знищено наземні станції керування, сховище з безпілотниками та бойовими частинами до них.

Водночас у Сорокиному на Луганщині було уражено великий склад великокаліберних боєприпасів, що призвело до потужної та тривалої детонації.

Нагадаємо, що українські військові планомірно зменшують бойові спроможності ворога. Раніше Сили оборони України завдали масштабних ударів по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області, а також успішно уразили російські танкери та пороми в акваторії Азовського моря.