Через атаки Росії: в Укрзалізниці розповіли, коли відкриють продаж квитків на деякі рейси

Укрзалізниця повідомила, коли відкриється продаж квитків на рейси після атак Росії. Проводиться коригування розкладу руху поїздів.

Російські війська вдарили по Фастівській ділянці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Коли Укрзалізниця відкриє продаж квитків?

Через нещодавній обстріл Фастівської ділянки та зміни у маршрутах через безпекові міркування, Укрзалізниця вносить корективи у графік руху поїздів.

Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриють зранку 8 січня: внутрішні рейси – з 08:00, міжнародні рейси – з 09:00. За оновленими розкладами поїзди поїдуть з 22 січня.

На деякі рейси продаж квитків відкриється після 21 січня.

До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1 – 2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці,

– зазначили в Укрзалізниці.

Там також подякували за слова підтримки на адресу залізничників.

Раніше Росія вгатила по залізниці на Одещині, Сумщині та Волині