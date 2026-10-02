Росія планує ізолювати чотири великі міста України за допомогою атак взимку, – FT

Росія розробила план зимових атак для ізоляції Києва, Харкова, Одеси та Львова від решти України. Удари будуть спрямовані на критичну та енергетичну інфраструктуру.

До того ж окупанти мають намір завдавати ударів по українських атомних електростанціях та спровокувати нову хвилю біженців до країн Євросоюзу. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент Володимир Зеленський.

Що у планах Росії?

За словами Зеленського, головними цілями ворога визначено Київ, східний опорний пункт Харків, південний порт Одесу та Львів як основний логістичний вузол поблизу польського кордону.

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Також російські війська намагатимуться завдавати ударів по АЕС на території України, щоб від'єднати їх від загальної мережі та створити системний колапс. У такий спосіб Москва прагне посилити тиск на Україну і змусити її керівництво пристати на російські умови на початку 2027 року.

Мета атак – не лише руйнувати інфраструктуру, а й тиснути на людей,

– підкреслив український лідер.

Паралельно Кремль розраховує спровокувати нову хвилю біженців з України до країн ЄС. За задумом агресора, новий наплив людей створить додаткове навантаження на країни Європи, де вже й так зростають антиіммігрантські настрої.

Нагадаємо, зі слів Зеленського стало відомо, що у вересні російський диктатор Володимир Путін скасував усі обмеження на повітряні удари для свого військового командування. Зокрема, після цього наказу Росія посилила обстріли Києва, прицільно завдаючи ударів по школах, лікарнях та дата-центрах.