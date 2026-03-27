За тисячу кілометрів від України: у Чувашії з'явились укриття від дронів
- У Чувашії встановлюють бетонні укриття для захисту від дронів.
- У місті Чебоксари вже з'явились 11 захисних споруд.
За тисячу кілометрів від кордону з Україною готуються захищатись від дронів. Так, у російській Чувашії вирішили встановити понад 10 бетонних укриттів.
Про це повідомляє росЗМІ Astra.
Що відомо про укриття в Росії?
РосЗМІ, цитуючи мера Чебоксар Станіслава Трофімова, повідомило, що у місті розпочали встановлювати захисні споруди. Зокрема, там з'явились 11 укриттів в районі ТРЦ МТВ-центр.
Розміщують їх у російському місті з допомогою компанії "ВНІІР-Прогрес". Росіяни уточнили, що потужності підприємства неодноразово ставали ціллю безпілотників.
Водночас пропагандисти нагадали, що у лютому 2026 року після чергової атаки дронів у місті скасували заняття в школах. Крім того, місцева влада вимагала відкрити підвали для укриття населення.
Нещодавні удари по Росії
Уночі 27 березня знову гучно було у Ленінградській області Росії. Вкотре за тиждень там були атаковані нафтоналивні порти Усть-Луга і Приморськ.
Під ударом дронів була й промисловість Волгоградської області. Пожежа виникла на найбільшому у Європі хімзаводі "Апатит".
Напередодні Сили оборони вдарили по Киришському НПЗ в Росії. Внаслідок цього горіли установки первинної переробки нафти та кілька резервуарів.