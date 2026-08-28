"Цілодобові" атаки безпілотниками: як Україна може їм протистояти

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, зараз не лише Київ переживає ось такий формат атак. Ворог також намагається заблокувати економічні процеси в Одесі. Росіяни атакують місто і дронами, і ракетами.

Як боротися проти цієї загрози?

Як наголосив військовий оглядач, росіяни час від часу діють за такою тактикою, намагаючись "паралізувати" життя міста. Зараз вони це роблять за допомогою реактивних "Шахедів". І є питання, як саме їх збивати, адже теперішні зенітні дрони не завжди ефективні проти таких швидких безпілотників.

Ми багато говорили про систему малої ППО. Нам потрібно цю історію далі реалізовувати. Свого часу гідна людина Павло Єлізаров очолив цей напрямок. Але звільнився в знак протесту та, можливо, розчарування після того, як звільнили Михайла Федорова. Єлізаров займався малою ППО. Йому це вдавалося. Потрібно завершити цю тему,

– сказав Пехньо.

Як протистояти реактивним "Шахедам": дивіться відео 24 Каналу

Реактивні "Шахеди" можуть летіти на рівні 500 – 600 кілометрів на годину, але не увесь шлях. Адже чим швидше він летить, тим меншою є дальність. Тому є ділянки, де ці безпілотники летять повільніше.

Наші бійці вже демонстрували, що класичні зенітні дрони можуть збивати ці реактивні "Шахеди". Адже вони не на всій траєкторії польоту летять з високою швидкістю. Тому можна шукати рубежі, де б їх збивали,

– зауважив Пехньо.

Зараз військові шукають рішення, яке допомогло б нейтралізувати загрозу від таких безпілотників. Це цілком природно, що засоби нападу розвиваються активніше за засоби захисту.

Вже триває пошук рішень серед виробників ВПК. Зараз важливо реагувати на тривоги та розуміти, де є місця підвищеної небезпеки. Завжди прораховуйте шляхи відходу,

– наголосив Пехньо.