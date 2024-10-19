Як тепер діятиме противник в щоденному зведенні для 24 Каналу припустив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Детальніше Росія вкотре запускала "Шахеди": куди рухалися ворожі БпЛА

Вибухи в Росії

Минулої ночі дрони потужно атакували російський завод "Кремній" в Брянській області.

Все, що пов'язане з мікроелектронікою, унікальне для Росії. Елементної бази в них немає, подібні заводи недалеко від нашого кордону і по них вже були удари. Знищення такого виробництва повністю залишить Росію без мікроелектроніки, без плат, на базі яких створюють системи наведення і авіаційні компоненти,

– зауважив Світан.

Для того, аби повністю вивести завод з ладу, Україні потрібен дозвіл на удари по російській території західною зброєю та відповідні типи ракет.

Ситуація на Харківщині

На Харківщині тривають важкі бої. Росіяни намагаються підійти до річки Оскіл. Водночас бійці Головного управління розвідки продемонстрували кадри, як деокупували і зачистили селище Кругляківка.

Світан переконаний, що вклинення росіян в напрямку Сенькового відсікти досить реально, якщо на фронті будуть працювати професіонали з налагодженою системою управління.

Атака дронами по Україні

Ніч на 19 жовтня не стала винятком в дронових атаках по Україні. Росіяни випустили 98 безпілотників.

Однак навіть так звані окупаційні воєнкори заявляють про недоцільність та неефективність запуску дронів типу "Шахед". Українська ППО знищує практично 100% запущених цілей.

Світан пояснив, що для такого типу війни, використання однієї тактики з часом стає неефективним. Українська ППО налагодила механізм роботи по "Шахедах", тому Кремлю доводиться витрачати мільйони доларів безрезультатно.

Полковник запасу переконаний, що наступним етапом для росіян стане використання балістичних ракет, як власних, так і північнокорейських.

Нам теж потрібно перебирати цю тактику і зосереджуватися на виробництві балістичних ракет. Адже у ворога немає протибалістичної ППО, на кшталт Patriot чи SAMP/T,

– резюмував Світан.