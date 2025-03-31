В 20 разів: ворог збільшив застосування ударних БпЛА на Сумщині

У Сумській області армія країни-агресорки в 20 разів більше стала застосовувати ударні безпілотники. Також у 5 разів збільшилося руйнування житла та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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На Сумщині росіяни у 20 разів збільшили застосовування ударних дронів

Глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону розповів про атаки ворога по регіону.

У Сумській області ворог у 20 разів більше став застосовувати безпілотники, у 5 разів збільшилось руйнування житла, цивільної інфраструктури,

– розповів Артюх.

Зокрема, розповідаючи про наслідки ворожих дій за цю добу, він повідомив журналістам, що унаслідок обстрілів було поранено 4 цивільних.

"Зокрема, через удари КАБами у Краснопільській громаді були зруйновані житлові будинки та постраждало три людини. Також поранено одну людину через удар FPV-дрона", – додав очільник ОВА.

Крім цього, Артюх зазначив, що на територію області заходять ДРГ ворога, росіяни активізували штурмові дії та намагаються у пішому порядку, без використання бронетехніки, зайти на територію прикордонних громад.

Зазначимо, що у ніч проти 31 березня ворожі сили атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М і 131-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.