Розтрощили корабель, завод та склади окупантів: наслідки удару по терміналу "Санкт-Петербург"

У ніч на 3 та 4 червня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів Росії. Було атаковано сторожовий корабель, пороховий завод та склади противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атаки оборонців на Росію 3 та 4 червня?

Оборонці завдали чималих збитків російським окупантам, атакувавши 3 та 4 червня низку важливих об'єктів, зкорема нафтовий термінал "Санкт-Петербург".

Підрозділи Сил оборони України вгатили по прикордонному сторожовому кораблю проєкту 10410 "Светляк". На момент атаки він перебував в акваторії Азовського моря. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Також під прицілом опинився район зосередження озброєння та військової техніки окупантів поблизу Новоєгорівки, що в Харківській області та пункт управління противника в районі Очеретиного на Донеччині. Тоді як у районі Грінталя також у Донецькій області було уражено склад боєприпасів, а у Сімферополі та Мелітополі у Запорізькій області палали ворожі склади паливно-мастильних матеріалів.

Українські сили завдали успішного удару по території порохового заводу "Еластік" у Рязанській області. Після атаки на об'єкті розгорілась пожежа, охопивши територію у понад 400 квадратних метрів.

Внаслідок атаки українських безпілотників на підприємстві "Мічуринський завод "Прогрес" у Тамбовській області Росії спалахнуло складське приміщення. Вогонь розгорівся на понад 200 квадратних метрів території. Відомо, що на цьому підприємстві виробляють високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою. Українська розвідка дізналась, що "Прогрес" також спеціалізується на виготовленні датчиків МП-95, які можуть використовуватися під час випробувань і контролю систем крилатих ракет Х-101.

Разом із тим, цей завод виготовляє гідромотори для ракет Х-59М2 та Х-59М2А – компоненти, які застосовуються в датчиках кутових швидкостей і є частиною систем наведення та керування ракетним озброєнням.

Окрім того, у Генштабі провели додатковий аналіз наслідків атаки на нафтовий термінал "Санкт-Петербург". Виявилось, що в результату удару БпЛА було знищено один резервуар і пошкоджено ще шість резервуарів та дві технічних естакади.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для примушення Росії до припинення збройної агресії проти України,

– резюмували у ЗСУ.

Аналітики ISW додали, що нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі є чи не одним із найбільших комплексів з перевалки нафти в Балтійському морі. Він має потужність 10 мільйонів тонн на рік.

Також у Інституті вивчення війни відзначили, що українські сили значно посилили удари по території Росії та російських об'єктах. Атаки стали відбуватись частіше, ефективніше та все далі від кордону із Україною.

Оборонці значно зіпсували плани росіян 3 червня, оскільки саме того дня у Санкт-Петербурзі, який перебував під активною атакою дронів, мав проходити надважливий для Кремля Петербурзький міжнародний економічний форум.

Безпілотники фактично знищили не лише важливі об'єкти противника, але й підірвали ключовий наратив Кремля про "економічну силу" та "могутність".