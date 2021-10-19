У вересні 2021 року російські ЗМІ повідомили, що воєнний суд закінчив процес у цій справі. Винним визнано колишнього командира 55 окремого вертолітного полку військово-повітряних сил Росії полковника Євгена Суходольського.

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Що стало причиною катастрофи

Суд визначив, що саме рішення командира полку на передислокацію вертольоту у складних метеорологічних умовах стало причиною катастрофи. Йому винесли вирок – обмеження волі на 5 років.

Зверніть увагу! За попередніми повідомленнями Міністерства оборони Росії, причиною катастрофи нібито став сильний туман.

Проте, фахівці зазначали, що вертоліт "Нічний мисливець" створений для виконання бойових завдань, зокрема й у поганих погодних умовах. Тому версія про катастрофу через туман виглядала недостатньо обґрунтованою.

Полк атакував українські катери

Також волонтери InformNapalm встановили, що бойові вертольоти 55 окремого вертолітного полку військово-повітряних сил Росії у 2018 році брали участь в агресії проти України. Саме вони в нейтральних водах атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

В грудні 2018 року на сайті InformNapalm опублікували особисті дані офіцерів, які брали участь у нападі на українські катери.



Волонтери опублікували особисті дані офіцерів / Фото InformNapalm

Першим у цьому списку зазначався саме командир полку, полковник Євген Суходольський.

Також у ньому були вказані дані ще 2 офіцерів, які через рік загинули у цій авіакатастрофі. Мовиться про заступника командира 55 вертолітного полку з льотної підготовки Олександра Склянкіна і командира ескадрильї Мі-28H Руслана Кушніренка.

Російські військові в українській базі

Волонтери InformNapalm продовжують збирати факти участі кадрових російських військових в агресії проти України та публікувати їх дані в OSINT-розслідуваннях, систематизованих в базі даних.

Наразі встановили участь в агресії проти України більш ніж 2 600 російських військових. Незначна частина визначених в базі осіб також загинула під час бойових дій на Донбасі, в Сирії та інших гарячих точках.

Деякі з них стали жертвами нещасних випадків, спричинених особистою необережністю або злочинними наказами їхніх командирів.

Втрати військової авіації зросли

Небойові втрати російської військової авіації влітку 2021 року значно зросли в порівнянні з попередніми роками.

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Експерти припускають, що вони були пов'язані зі збільшенням інтенсивності польотів. Як наслідок – зростання катастроф через помилку пілотів.

Водночас катастрофи російської авіації, які виникали через технічну несправність, пов'язують з дією санкцій та зниженням якості обслуговування російської авіаційної техніки.